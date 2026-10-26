Инвесторы прошлись по аукционам

При этом интерес инвесторов к коммерческой недвижимости в целом снижается. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—сентябре 2026 года объем вложений в недвижимость по всей России снизился на 29% год к году, до 599 млрд руб. На фоне высокой стоимости заемного финансирования и сокращения горизонта планирования и инвесторы стали внимательнее оценивать порог входа в проект, отмечает Екатерина Андреева. По ее словам, предложение качественных объектов в продаже ограничено, а у их собственников зачастую существуют завышенные ценовые ожидания. В этих условиях торги дают возможность приобрести объекты с дисконтом к рыночной цене, что позволяет инвесторам сократить сроки возврата инвестиций, резюмирует эксперт.