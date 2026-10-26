Инвесторы прошлись по аукционам
Заметный прирост объема торгов в текущем году в значительной степени обеспечила крупнейшая в истории сделка по реализации портфеля недвижимости Raven Russia за 47,2 млрд руб., отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
Также в число крупных сделок входит продажа торговых комплексов «Алмаз» и «Родник» в Челябинске за 6 млрд руб., бывшей штаб-квартиры «Швабе» в Москве за 1,8 млрд руб., здания бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге стоимостью 1,5 млрд руб., перечисляет директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.
Среди крупных проданных на торгах активов 2026 года также аэропорт Домодедово и газодобывающая компания «Южгазэнерджи». Многие из этих активов — реализация крупных национализированных активов в рамках приватизации.