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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ИндустрииНедвижимость и строительство

Инвесторы прошлись по аукционам

Объем сделок по продаже имущества с торгов вырастет на 22,4% в 2026 году
Пока общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость по всей России падает, интерес инвесторов к покупке имущества на торгах вырос. За 2026 год объем таких продаж может вырасти до 470 млрд руб., что на 22,4% больше, чем было годом ранее. Результат будет обеспечен реализацией крупных национализированных активов, а также продажей имущества обанкротившихся компаний.

Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам 2026 года объем продаж на рынке имущественных торгов может вырасти на 22,4% год к году, до 470 млрд руб., следует из прогноза Российского аукционного дома (РАД), с которым ознакомился “Ъ”. Рост будет обеспечен в том числе реализацией крупных предприятий в рамках аукционов по банкротству, продажей госимущества и арестованных активов.
Интерес к приобретению недвижимости на торгах заметен уже по итогам девяти месяцев текущего года. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—сентябре 2026 года объем сделок с недвижимостью на торгах вырос на 14% год к году, до 169 млрд руб., доля таких инвестиций на рынке недвижимости достигла 28% от общего объема, что является максимумом за всю историю наблюдений.

  • Заметный прирост объема торгов в текущем году в значительной степени обеспечила крупнейшая в истории сделка по реализации портфеля недвижимости Raven Russia за 47,2 млрд руб., отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

  • Также в число крупных сделок входит продажа торговых комплексов «Алмаз» и «Родник» в Челябинске за 6 млрд руб., бывшей штаб-квартиры «Швабе» в Москве за 1,8 млрд руб., здания бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге стоимостью 1,5 млрд руб., перечисляет директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

  • Среди крупных проданных на торгах активов 2026 года также аэропорт Домодедово и газодобывающая компания «Южгазэнерджи». Многие из этих активов — реализация крупных национализированных активов в рамках приватизации.

Драйвером роста сегмента выступает не равномерное оживление всего рынка недвижимости, а выход на рынок крупных национализированных активов и рост числа банкротств, подчеркивает директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов. Число корпоративных банкротств в России в первой половине 2026 года увеличилось до 3,5 тыс., или на 11%, следует из данных Федресурса. Больше всего банкротств зафиксировано у компаний сферы торговли и строительства — каждое четвертое в каждой из этих отраслей. Активы банкротов привлекательны для инвесторов. Кредиторы заинтересованы в ускорении продажи активов должника, поэтому зачастую выставляют их на продажу с дисконтом, отмечает Екатерина Андреева.
Поддержку рынку публичных торгов также оказывают сегменты арестованного имущества и проекты комплексного развития территорий (КРТ), перечисляет руководитель аналитического департамента РАД Антон Чагин.
Только в Москве в программу КРТ включено 470 проектов на разных стадиях проработки и реализации, а общая территория развития достигает более 4,7 тыс. га. Например, в сентябре 2026 года Prime Life Development победила в торгах на право застроить 14,6 га на Варшавском шоссе в рамках проекта КРТ. При стартовой цене лота 2,4 млрд руб. компания согласилась заплатить за него 5,3 млрд руб.
При этом интерес инвесторов к коммерческой недвижимости в целом снижается. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—сентябре 2026 года объем вложений в недвижимость по всей России снизился на 29% год к году, до 599 млрд руб. На фоне высокой стоимости заемного финансирования и сокращения горизонта планирования и инвесторы стали внимательнее оценивать порог входа в проект, отмечает Екатерина Андреева. По ее словам, предложение качественных объектов в продаже ограничено, а у их собственников зачастую существуют завышенные ценовые ожидания. В этих условиях торги дают возможность приобрести объекты с дисконтом к рыночной цене, что позволяет инвесторам сократить сроки возврата инвестиций, резюмирует эксперт.
Недвижимость

Авторы

  • Дарья Андрианова
    Дарья Андрианова
    старший корреспондент