Смена руководства «Роскосмоса» и убийство Армена Саркисяна

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян

Фото: Федерация бокса ДНР Руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян

Фото: Федерация бокса ДНР

Инициативы недели

В Минобороны РФ предлагают скорректировать список болезней для медкомиссий военкоматов.

Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета.

Минпромторг РФ предлагает включить электронику и компоненты для работы с ИИ в реестр радиоэлектроники.

Для борьбы с телефонными мошенниками правительство РФ планирует собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности.

Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила ограничить доступ в интернет для несовершеннолетних.

Видеоигровые ассоциации и компании предлагают доработать законопроект о регулировании отрасли из-за «избыточности» и «невыполнимости» части требований.

По букве закона

Правительство РФ одобрило законопроект о значительном увеличении штрафов за несообщение гражданином в военкомат о смене места жительства.

МВД РФ запустило реестр контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах.

По одной из версий, которую отрабатывает ГСУ СКР, создатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян мог быть убит при взрыве армейской мины МОН-50.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи.

В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов по подозрению в бандитизме и похищениях.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году музыкального конкурса «Интервидение».

США вводят пошлины на товары из Китая. Китай в качестве ответа ввел пошлины на уголь, нефть, СПГ из США.

Агентство США по международному развитию (USAID) передано в ведение Госдепартамента США.

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении санкций против МУС, о выходе страны из СПЧ ООН и запретил участие в женских соревнованиях после смены пола.

Цифры недели

Начало 2025 года оказалось самым успешным для сегмента корпоративных облигаций за всю историю российского долгового рынка: объем привлечений превысил 459 млрд руб.

Роскомнадзор зафиксировал 200 уведомлений об утечках персональных данных в 2024 году.

Количество вакансий специалистов по ИБ в 2024 году увеличилось на 17–50%, количество резюме сократилось на 6%.

В январе суммарный объем выданных потребкредитов составил 441 млрд руб. (минимум с апреля 2022 года).

Цена АИ-95 на бирже растет 11 сессий подряд.

Продажи российской сельхозтехники в РФ в 2024 году сократились на 17,6%, до 198,4 млрд руб.

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 11% год к году, до 89,07 тыс. штук.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе зафиксированы новые выбросы мазута на 15 участках.

Продажи планшетов в РФ по итогам 2024 года показали исторический рекорд: 3 млн штук при выручке в 60 млрд руб.

Спрос на корейское соджу в РФ в 2024 году увеличился почти на 350%.

За три года действия санкций стоимость РПЛ снизилась более чем на 20%, упав ниже отметки €1 млрд.

В 2024 году россияне приобрели более 34 тонн золота в виде слитков и инвестиционных монет. РФ поднялась на восьмое место в мире по этому показателю.

Цитаты недели

«Вызов для всех нас» (президент РФ Владимир Путин поручил правительству добиться снижения инфляции в 2025 году).

«Всего проблемных вопросов 54. Часть этих вопросов уже решена» (врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с президентом РФ).

«США возьмут под контроль сектор Газа» (президент США Дональд Трамп увидел в анклаве привлекательный объект недвижимости).

«Кокаин не хуже виски» (президент Колумбии Густаво Петро связал запрет на кокаин с дискриминацией Латинской Америки).

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса». Вместо Юрия Борисова новым гендиректором госкорпорации стал замминистра транспорта Дмитрий Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Сделки недели

Т-Банк приобрел у девелоперской компании Vos’hod здание Центрального телеграфа на Тверской улице.

ГК ФСК Владимира Воронина стала владельцем торгового центра «Первомайский» на востоке Москвы.

Структуры гендиректора ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова выкупили бизнес по производству спортивного питания и добавок под брендом Cybermass.

«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon, ранее принадлежавших ООО КРИ.