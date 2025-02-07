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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» отоварился знаками

Компания организует фестивали под брендами «Игромир» и Comic Сon

Новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon, ранее принадлежавших ООО КРИ, организатору крупнейших выставок популярной молодежной культуры, стал «Яндекс» (MOEX: YDEX). Первые с 2019 года фестивали интернет-холдинг планирует провести уже осенью 2025 года. Собеседники “Ъ” предполагают, что их флагманами станут проекты Atomic Heart и «Алмазный меч, деревянный меч».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В рамках банкротства ООО КРИ 29 января был определен покупатель товарных знаков «Игромир», а также Comic Сon, «Комиккон» и COMICCON, следует из сообщения на Федресурсе. Победителем стало ООО «Яндекс», которое получило лоты за 20,6 млн руб. каждый. В компании подтвердили, что планируют провести фестивали «Комиккон» и «Игромир» осенью 2025 года. «Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами»,— уточнили в «Яндексе». Параллельно «Яндекс» выкупил домен Comiccon.ru, который был в открытом доступе: «Постепенно там будет появляться информация по мероприятиям».

Comic Сon Russia — крупнейший в РФ фестиваль популярной культуры, аниме, фантастики, видеоигр и т. д., проводился с 2014 года. В 2019 году выставку посетили 183 тыс. человек, на ней было представлено 200 компаний, среди которых крупные издатели игр CD Projekt RED, Gigabyte, Kojima Productions, Microsoft. В 2020 году из-за пандемии выставку перенесли на 2021 год, затем на 2022-й, но она так и не состоялась.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО КРИ учреждено в 2004 году. Компанией владеют Владимир Ельцов и Сергей Орловский (по 22,5%), Владимир Кудр (13,28%), Александр Федоров (10%), Дмитрий Архипов (9,22%), а также ООО «Оливин-ИТ» (22,5%, компания на 99% принадлежит издателю компьютерных игр «Бука»). В 2022 году выручка КРИ составила 1 млн руб., чистый убыток — 5,5 млн руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 15 млн руб. при чистой прибыли в размере 204 тыс. руб.

Банкротство ООО КРИ стартовало в 2022 году: тогда Арбитражный суд Москвы принял к производству соответствующее заявление от ООО ДИС-3 (в числе основных видов деятельности — торговля аудио- и видеотехникой, игрушками). В другом иске к ООО уточнялось, что в апреле 2021 года компания оплатила КРИ взнос за участие в выставке «Игромир», которая должна была состояться осенью 2021 года. Однако она была отменена, и ДИС-3 не смогла вернуть взнос за участие в ней. По данным “Ъ”, акционеры КРИ хотели полностью свернуть деятельность в России из-за отсутствия зарубежных компаний на выставках, в частности, владельцы вели переговоры по продаже прав на Comic Con Russia и «Игромир» компании МТС.

Сейчас на российском рынке есть несколько фестивалей поп-культуры, один из них впервые в декабре прошлого года провел «Яндекс» — «Хомякон». «Леста Игры», Astrum Entertainment, 1C Game Studios и команда «Игромира» в прошлом году открыли новую выставку — «РЭД Экспо». В VK отметили, что уже в третий раз будут проводить «Фандом Фест ВКонтакте».

Собеседники “Ъ” на видеоигровом рынке предполагают, что главными тематиками будущего фестиваля «Яндекса» станут сюжеты игры Atomic Heart (студии Mundfish) и фантастического романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч». На презентации нового сезона «Кинопоиска» в прошлом году стало известно об их экранизации при поддержке «Яндекса».

В целом у аудитории уже сформировано доверие к «Игромиру» и Comic Сon, поэтому проблем с привлечением людей у «Яндекса» не будет, считают собеседники “Ъ” на медиарынке: «Придут ли другие разработчики на выставку — зависит от цены (за участие.— “Ъ”)».

Юлия Юрасова

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