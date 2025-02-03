Военкоматам просят передать за переезд

Правительство РФ одобрило законопроект о значительном увеличении штрафов за несообщение гражданином в военкомат о смене места жительства. Авторы проекта указывают, что в 2023 году за это было оштрафовано 28 тыс. человек в основном на сумму до 5 тыс. руб. Эту планку предложено поднять до 10–20 тыс. руб. для «формирования законопослушного поведения». Сейчас такие штрафы назначают призывникам за выезд с места жительства во время призыва без сообщения военкому, разъясняет юрист, считая проект избыточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 21.5 КоАП РФ о неисполнении гражданами обязанностей воинского учета (есть у “Ъ”) в декабре 2024 года направил в правительство РФ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он предлагает скорректировать ч. 2 статьи, где говорится о несообщении гражданином в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования и «переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией». Сейчас за такое нарушение назначается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Господин Картаполов предлагает выделить несообщение о переезде в отдельную часть ст. 21.5 КоАП, установив за это нарушение вилку штрафов от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Наказывать гражданина следует, если тот переехал «на новое место пребывания на срок более трех месяцев» и не имеет при этом регистрации.

«Концепция законопроекта, направленного на неукоснительное исполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, заслуживает внимания»,— говорится в проекте заключения комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Поправки поддержали в Минобороны, Минфине, ФСБ, Минюсте и Минэкономики, но у ведомств есть замечания. Так, законопроект «не в полной мере» соответствует ст. 10 закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Конкретные претензии в правительстве не уточнили. В этой статье закона говорится, в частности, об обязанности гражданина сообщить о переезде с места жительства или выезде из РФ на срок более полугода через портал госуслуг или лично в военкомат в двухнедельный срок. В Белом доме указывают, что потребуется и правка ст. 3.5 КоАП РФ. В ней говорится о максимальном размере административного штрафа для граждан в 5 тыс. руб., если это не оговорено отдельно в той же статье. При доработке проекта Андрея Картаполова правительство РФ поддержит его.

По закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» граждане обязаны встать на учет в военкомате по месту жительства или по месту пребывания при переезде на срок свыше трех месяцев. В пояснительной записке к проекту приводятся данные со ссылкой на статистику Минобороны РФ, что в 2023 году по ст. 21.5 КоАП РФ было привлечено к ответственности более 47 тыс. человек. Их них 18,3 тыс. отделались предупреждением, а 28,7 тыс. были оштрафованы в основном на 1–5 тыс. руб. за несообщение о переезде при отсутствии регистрации, сообщает господин Картаполов.

«Установленный размер штрафа является незначительным, несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан»,— считает депутат.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев напоминает, что в июле 2023 года в ст. 21.5 КоАП РФ законодатели внесли существенные изменения, штрафы значительно увеличили, а также ввели дифференциацию по степени тяжести совершенных правонарушений. Так, в ч. 4 ст. 21.5 КоАП РФ предусмотрены штрафы в размере 10–20 тыс. руб. за выезд призывника на срок более трех месяцев во время призыва и несообщение об этом в военкомат. «Фактически предлагается уравнять менее тяжкое правонарушение в виде простого несообщения гражданином в военкомат о переезде с более тяжким»,— резюмирует господин Мирзоев, называя поправки необоснованными и излишними.

Александр Воронов