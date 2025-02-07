Объем выдачи потребительских кредитов в январе 2025 года упал до 441 млрд рублей

В январе 2025 года суммарный объем выданных потребительских кредитов (ипотеки, кредитов наличными, автокредитов и pos-кредитов) составил 441 млрд руб., минимальный результат с апреля 2022 года. Это следует из данных Frank RG, с которыми ознакомился «Ъ». В годовом выражении показатель сократился на 47%. Более того, этот результат является минимальным для первого месяца года с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Все сегменты показали снижение по сравнению с показателями годовой давности. По данным Frank RG, наибольшие потери зафиксированы в сегменте ипотеки, где объем выдачи составил около 127 млрд руб., снизившись более чем в два раза по сравнению с январем 2024 года. Объем выдачи кредитов наличными составил 206,3 млрд руб., вернув себе первое место в розничном кредитовании. Однако за год он показал сокращение на 47%. На 41% за год, до 23,7 млрд руб., сократился объем выдачи pos-кредитов. Минимальное снижение, на 36%, показал сегмент автокредитов, выдачи по которым оказались ниже 85 млрд руб.

Впрочем, в месячном выражении динамика оказалась нетипичной. Традиционно для первого месяца года характерно снижение спроса граждан на кредитные ресурсы. В последние несколько лет падение по отношению к декабрю составляло 34–47%. В этом году заметное снижение также было зафиксировано, однако оно оказалось минимальным более чем за десять лет — 28%. Причем самое большое снижение — на 55% — показал сегмент ипотеки на фоне действия только одной крупной программы льготного кредитования (семейной ипотеки). Год назад действовало две крупных программы, в том числе льготной ипотеки на новостройки. На 26% сократились за месяц и выдачи автокредитов, вернувшись к показателям конца 2023 года. При этом выдачи pos-кредитов показали снижение по отношению к прошлогоднему декабрю всего на 6%, лучший результат для сегмента за последние годы.

А вот сегмент кредитов наличными показал даже рост на 6%, чего не случалось с 2014 года. Стоит учитывать, что этот сегмент последовательно сокращался с середины 2024 года на фоне активной борьбы Банка России с закредитованностью граждан и перегревом российского финансового рынка. В настоящее время выдачи этого сегмента находятся (за исключением краткосрочного провала весной 2022 года) вблизи значений начала 2017 года.

Отдел финансов