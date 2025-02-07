Игры призвали упроститься

Видеоигровые ассоциации и отраслевые компании направили в Госдуму предложения с поправками к декабрьскому законопроекту о регулировании отрасли из-за «избыточности» и «невыполнимости» части требований. Среди прочего они предлагают авторизовывать через «Госуслуги» только пользователей игр тех разработчиков, у которых есть юридическое лицо в РФ. Также предлагается ввести гибкую маркировку видеоигр, чтобы она соотносилась с существующими международными системами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с предложениями представителей Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games), Ассоциации игровой индустрии (включает «Леста Игры»), ПАО МТС и юридической компании ЭБР, направленными в Госдуму (зампреду Госдумы Петру Толстому, главе думского IT-комитета Сергею Боярскому и зампреду IT-комитета Антону Горелкину) 6 февраля. Речь идет о поправках к проекту федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», внесенному в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года (см. «Ъ» от 11 декабря 2024 года).

Участники рынка называют часть положений законопроекта в нынешней редакции «избыточными» и «невыполнимыми».

Например, они предлагают изменить предложенный раннее порядок идентификации пользователей в видеоиграх. В текущей редакции все компании, включая иностранные, обязаны авторизовать пользователей по номеру телефона, учетной записи на «Госуслугах», с помощью Единой биометрической системы или российских сервисов идентификации. Авторы письма предлагают изменить законопроект, чтобы только распространители видеоигр, у которых есть юрлицо на территории РФ, авторизовали пользователей таким образом.

В документе также предлагается исключить из законопроекта требования к непрерывному доступу пользователей к аккаунтам. «Любое обновление продукта может повлечь за собой прерывание доступа без умысла владельца сервиса»,— говорится в обращении.

Кроме того, авторы письма предлагают ввести гибкий механизм маркировки игр, в отличие от предложенного в Госдуме в прошлом году.

Это позволит разработчикам и онлайн-площадкам самостоятельно описывать содержание видеоигр, говорится в документе. Дополнительно предлагается изменить формулировки отдельных дескрипторов (критериев) для «более точного отражения сути контента в игре, что позволит синхронизировать их с международными системами маркировки», отмечается в сводной таблице. Речь идет о европейской системе маркировки PEGI.

Добровольный эксперимент по маркировке игрового контента дескрипторами «жестокость», «страх», «секс», «сквернословие», «алкоголь и курение», «наркотики» уже стартовал в РФ в прошлом году (см. «Ъ» от 25 октября 2024 года).

Ассоциации и компании также настаивают на возможности оспорить экспертизу маркировки видеоигр. Авторы декабрьской инициативы предлагали проводить экспертизу, по результатам которой будет определено, присутствуют ли в продукте элементы запрещенной к распространению в РФ информации. Оспорить заключение эксперта компания, согласно законопроекту, может только в суде.

Нынешняя редакция влечет за собой риски недобросовестной конкуренции между участниками, говорится в обращении: «Конкурирующее лицо получит возможность заказать заключение у непрофильного эксперта, опубликовать негативные результаты проведения экспертизы». Поэтому авторы поправок предлагают ввести досудебный механизм обжалования экспертизы с участием Роскомнадзора и экспертной комиссии с представителями бизнес-сообщества.

Юлия Юрасова