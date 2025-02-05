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Коммерсантъ FM
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Высылаемых мигрантов включили в сеть

МВД запустило обещанный реестр контролируемых лиц

С 5 февраля, как и обещали в МВД, на сайте ведомства и на портале госуслуг заработал реестр так называемых контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах, например, не могут регистрировать юрлица и имущество. Как убедился «Ъ», проверить включение в реестр того или иного иностранца может любой гражданин, но для этого нужно знать паспортные данные проверяемого.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

К иностранцам, незаконно находящимся в РФ, с 5 февраля начнет применяться особый режим высылки, «устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод», сообщили накануне в пресс-службе МВД. В ведомстве добавили, что для этого подлежащие высылке граждане будут включены в реестр контролируемых лиц до выдворения и эта информационная система также должна заработать с 5 февраля. Как убедился «Ъ», на сайте МВД и портале госуслуг действительно появились отдельные разделы о реестре. Проверить информацию там может любой желающий, но для этого надо знать дату рождения, ФИО, номер и серию паспорта иностранца, а также срок действия его документа.

Возможность ведения такого реестра определена поправками к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», принятому Госдумой в июле 2024 года.

Попавшего в этот перечень нарушителя закон разрешает ограничивать в правах. Например, запрещать регистрировать юрлица и ИП, заключать брак, приобретать и регистрировать имущество, отказывать в открытии банковского счета и замене водительских прав (см. «Ъ» от 24 июля 2024 года).

Правила размещения информации в реестре были утверждены в декабре 2024 года постановлением правительства РФ №1732. В МВД пояснили, что в перечень контролируемых лиц граждан будут вносить в связи с истечением срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента и разрешения на работу.

Кроме того, в реестр могут попасть лица, переданные в Россию по процедуре реадмиссии, если у них нет законных прав для нахождения в стране, добавили в полицейском ведомстве. Внесенный в перечень иностранец считается уведомленным об этом с момента включения в реестр. Он обязан прибыть в полицию по предписанию о явке, а если дважды (как минимум) нарушит наложенные на него ограничения и запреты, в его отношении примут решение о депортации, пояснили в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2024 года замглавы МВД Александр Горовой говорил «Ъ» о том, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

Одним пакетом с поправками о реестре контролируемых лиц Госдумой в июле 2024 года принят закон, наделяющий полицейских полномочиями выдворять из страны иностранцев за ряд правонарушений без решения суда. Среди оснований для этого — административные статьи о незаконном обороте, перевозке, потреблении и пропаганде наркотиков, употреблении алкоголя в местах, где оно запрещено, а также о пропаганде педофилии и нетрадиционных отношений. В некоторых случаях, например при пропаганде нетрадиционных отношений, в тексте закона есть оговорка, что полицейский может применять санкции лишь «при непосредственном обнаружении признаков правонарушений».

Нелегальных мигрантов будут строже наказывать за административные правонарушения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл ужесточение контроля за миграцией приоритетом работы Госдумы в осеннюю сессию 2024 года. Адвокат Анна Минушкина называет оба пакета поправок «фундаментальными изменениями» в миграционной сфере, указывая, что до их принятия, например, решение о выдворении иностранца из страны мог принять только суд.

В главном управлении МВД по вопросам миграции также напомнили, что с 5 февраля вступили в силу поправки об административной ответственности за помощь иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц,— от 2 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Александр Воронов

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