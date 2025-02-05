Высылаемых мигрантов включили в сеть

С 5 февраля, как и обещали в МВД, на сайте ведомства и на портале госуслуг заработал реестр так называемых контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах, например, не могут регистрировать юрлица и имущество. Как убедился «Ъ», проверить включение в реестр того или иного иностранца может любой гражданин, но для этого нужно знать паспортные данные проверяемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

К иностранцам, незаконно находящимся в РФ, с 5 февраля начнет применяться особый режим высылки, «устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод», сообщили накануне в пресс-службе МВД. В ведомстве добавили, что для этого подлежащие высылке граждане будут включены в реестр контролируемых лиц до выдворения и эта информационная система также должна заработать с 5 февраля. Как убедился «Ъ», на сайте МВД и портале госуслуг действительно появились отдельные разделы о реестре. Проверить информацию там может любой желающий, но для этого надо знать дату рождения, ФИО, номер и серию паспорта иностранца, а также срок действия его документа.

Возможность ведения такого реестра определена поправками к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», принятому Госдумой в июле 2024 года.

Попавшего в этот перечень нарушителя закон разрешает ограничивать в правах. Например, запрещать регистрировать юрлица и ИП, заключать брак, приобретать и регистрировать имущество, отказывать в открытии банковского счета и замене водительских прав (см. «Ъ» от 24 июля 2024 года).

Правила размещения информации в реестре были утверждены в декабре 2024 года постановлением правительства РФ №1732. В МВД пояснили, что в перечень контролируемых лиц граждан будут вносить в связи с истечением срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента и разрешения на работу.

Кроме того, в реестр могут попасть лица, переданные в Россию по процедуре реадмиссии, если у них нет законных прав для нахождения в стране, добавили в полицейском ведомстве. Внесенный в перечень иностранец считается уведомленным об этом с момента включения в реестр. Он обязан прибыть в полицию по предписанию о явке, а если дважды (как минимум) нарушит наложенные на него ограничения и запреты, в его отношении примут решение о депортации, пояснили в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2024 года замглавы МВД Александр Горовой говорил «Ъ» о том, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

Одним пакетом с поправками о реестре контролируемых лиц Госдумой в июле 2024 года принят закон, наделяющий полицейских полномочиями выдворять из страны иностранцев за ряд правонарушений без решения суда. Среди оснований для этого — административные статьи о незаконном обороте, перевозке, потреблении и пропаганде наркотиков, употреблении алкоголя в местах, где оно запрещено, а также о пропаганде педофилии и нетрадиционных отношений. В некоторых случаях, например при пропаганде нетрадиционных отношений, в тексте закона есть оговорка, что полицейский может применять санкции лишь «при непосредственном обнаружении признаков правонарушений».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл ужесточение контроля за миграцией приоритетом работы Госдумы в осеннюю сессию 2024 года. Адвокат Анна Минушкина называет оба пакета поправок «фундаментальными изменениями» в миграционной сфере, указывая, что до их принятия, например, решение о выдворении иностранца из страны мог принять только суд.

В главном управлении МВД по вопросам миграции также напомнили, что с 5 февраля вступили в силу поправки об административной ответственности за помощь иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц,— от 2 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Александр Воронов