Внучкина квартира поделилась уликами

Правоохранительные органы обнаружили новые доказательства причастности Екатерины Тарховой-Бельской к убийству своих деда и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В квартире уже арестованной фигурантки найдены химические средства и емкости для уничтожения следов преступления, а также телефоны и документы погибших. Кроме того, следствие выяснило, куда подозреваемая продавала похищенные семейные драгоценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У следствия все больше улик, что к смерти Виктора Тархова может быть причастна его внучка

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ У следствия все больше улик, что к смерти Виктора Тархова может быть причастна его внучка

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Следователи СКР и оперативники нашли по месту жительства Екатерины Тарховой-Бельской улики, предположительно подтверждающие ее причастность к убийству собственных деда и бабушки — Виктора и Натальи Тарховых.

По версии силовиков, подозреваемая заранее готовилась к преступлению и купила для этого емкости с химическим средством и пластиковые емкости.

Кроме того, «установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы» для уничтожения следов преступления, сообщили в Следственном комитете. «В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой»,— добавили в ведомстве.

Силовики продолжают осматривать место происшествия и местожительство подозреваемой. Допрашиваются ее соседи, другие свидетели по делу, изучаются записи видеокамер. Кроме того, назначен ряд комплексных судебных экспертиз. Следователи рассматривают версию о возможном участии в совершении преступления и других лиц.

Уголовное дело об убийстве четы Тарховых было возбуждено 3 февраля 2025 года по соответствующей ч. 2 ст. 105 УК РФ. Полиция зарегистрировала факт исчезновения бывшего мэра Самары и его жены 30 января, после того как к силовикам обратился бывший заместитель экс-главы города и его деловой партнер Александр Кузнецов: он забил тревогу, когда Виктор Тархов перестал отвечать на звонки и появляться на людях.

Соседи Тарховых по дому №23 по Вилоновской улице, где супруги проживали, утверждают, что экс-чиновник с женой пропали без вести еще в конце декабря 2024 года.

С этого времени в их квартиру приходила только Екатерина Тархова-Бельская, с которой супруги до последнего времени общались и с которой они жили в соседних домах (она снимала квартиру и часто бывала у родственников).

По информации источников в следственных органах, Екатерина страдала от наркозависимости, и расходы женщины контролировала бабушка. Кроме того, мать девушки, Людмила Тархова, добивалась признания ее дочери ограниченно дееспособной и в 2020 году подавала в суд соответствующий иск. Напомним, что в 2023 году сама Людмила получила срок за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова-Бельская, подозреваемая в убийстве Виктора и Натальи Тарховых

Фото: Личная страница Екатерины Бельской во «ВКонтакте» Екатерина Тархова-Бельская, подозреваемая в убийстве Виктора и Натальи Тарховых

Фото: Личная страница Екатерины Бельской во «ВКонтакте»

Убийство четы Тарховых, предположительно, было совершено в период с 27 декабря до 5 января: после исчезновения экс-мэра и его жены в доме на новогодних праздниках произошла коммунальная авария, и часть здания временно осталась без водоснабжения. 5 января очевидцы видели, как внучка Тарховых выбрасывает наполненные мусорные пакеты. После этого машину семьи, припаркованный во дворе внедорожник Toyota RAV4, эвакуировали, а затем продали. 31 января 2025 года соседи бывшего мэра видели, как из квартиры экс-чиновника вывозят пакеты с вещами и мебель. Екатерина Тархова-Бельская пояснила им тогда, что в помещении идет ремонт, а ее родственники уехали на отдых в Москву. По данным близких к следствию источников, скорее всего, мебель сожгли, а квартиру обработали химическими средствами, чтобы скрыть следы преступления.

Силовики обратили внимание на девушку после того, как незадолго до возбуждения уголовного дела она приехала на работу к своему деду в нефтеперерабатывающую компанию с доверенностями с подписями Виктора Тархова, в подлинности которых усомнились сотрудники фирмы. Девушка пояснила, что ее родственник находится в больнице и поручил ей вести дела за него.

После исчезновения бывшего чиновника с супругой Екатерину неоднократно видели выносящей из квартиры деда черные мусорные пакеты. В четверг, 6 февраля, в сети появилось видео, на котором подозреваемая выносила бочку с отходами из квартиры деда с бабушкой. В СУ СКР по Самарской области “Ъ” сообщили, что тела супругов Тарховых до сих пор не найдены.

Следствие проверяет разные версии преступления. Екатерина Тархова-Бельская была задержана, 5 февраля Самарский районный суд арестовал ее на два месяца. До сих пор обвинение ей не предъявлено. Она отказывается сотрудничать со следствием и не дает показаний. Ключевым вопросом для следствия остается мотив преступления, так как никто из очевидцев не слышал о каких-либо конфликтах между старшими Тарховыми и внучкой.

По информации источников в силовых структурах, 29-летняя подозреваемая нигде не работает. Ранее Екатерина состояла в браке с гражданином Израиля, родила от него ребенка и жила на родине супруга, но потом развелась, забрала мальчика и вернулась с ним на родину. Ребенку шесть лет. После задержания матери его поместили в соцучреждение.

Георгий Портнов, Самара