С новым должным

Начало 2025 года оказалось самым успешным для сегмента корпоративных облигаций за всю историю российского долгового рынка: объем привлечений превысил 459 млрд руб. Это почти в четыре раза перекрывает прежний январский рекорд 2020 года. Эмитенты и инвесторы не только продолжают отыгрывать декабрьское решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, но и надеются на ее снижение. Бизнес, кроме того, предпочитает выпуск облигаций более дорогим кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе не только эмитенты, но и покупатели облигаций проявили королевскую щедрость

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В январе не только эмитенты, но и покупатели облигаций проявили королевскую щедрость

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О новом рекорде российского долгового рынка свидетельствуют данные агентства Cbonds. Согласно им, в январе корпоративные заемщики завершили почти 100 размещений облигаций на общую сумму 459,2 млрд руб. Это почти в пять раз выше результата прошлогоднего января и в четыре раза — предыдущего рекорда (января 2020 года). Часть размещений началась еще в 2024 году и в январе лишь завершилась, но, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, даже «очищенный» объем первичных размещений превысил 225 млрд руб. Это также является рекордным показателем для первого месяца года.

Корпоративные заемщики начали активизироваться на первичном облигационном рынке еще в конце прошлого года (см. “Ъ” от 13 января).

Основным фактором, сохранившим влияние на стратегии эмитентов облигаций, остается решение Банка России не поднимать ключевую ставку. «В январе частично реализовался накопленный навес предложения от эмитентов, откладывавших размещения на протяжении всего 2024 года в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ЦБ»,— отмечает заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова.

По словам руководителя управления фондовых операций УК ТФГ Сергея Чернышенко, подталкивает компании к активным публичным заимствованиям и дороговизна кредитов, ставки по которым доходят до 27–28% годовых. «Основными игроками на облигационном рынке остаются компании первого эшелона и заемщики с кредитным рейтингом категории ВВВ+»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

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Спрос на корпоративные бумаги держится на высоком уровне. Хотя Банк России и не приступил к снижению ключевой ставки, но пауза в повышении была позитивно расценена и инвесторами, которые начали закладывать в цены долговых бумаг ожидания длительного удержания ее на текущем уровне. Уже в декабре индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос на 5,8%, до 151,31 пункта, обновив исторический максимум, установленный в апреле минувшего года. В январе индекс вырос еще на 1,5%, до 153,53 пункта. «У инвесторов накопилось много свободной ликвидности, поэтому мы видим значительный интерес к корпоративным бумагам с высоким рейтингом, но небольшой дюрацией»,— замечает господин Чернышенко. В Газпромбанке отмечают, что спрос на выпуски эмитентов первого эшелона в основном формировался за счет институциональных инвесторов, тогда как в сегментах второго-третьего эшелона в большинстве случаев были ориентированы на спрос со стороны физических лиц.

При этом инвесторы отдают предпочтения облигациям с фиксированным купоном, а не плавающим, как большую часть минувшего года (см. “Ъ” от 4 декабря 2024 года).

По оценке Александра Ермака, за минувший месяц состоялось лишь семь сделок с флоатерами на 11 млрд руб. За счет высокого спроса на облигации с постоянным купоном эмитентам удавалось увеличить объем размещения и снижать ставку. В частности, «Магнит» увеличил объем размещения с 5 млрд руб. до 36 млрд руб., при этом ставка снизилась с 22% годовых до 21,5% годовых. В ноябре—декабре прошлого года эмитенты такого же кредитного качества размещали облигации с доходностью 23% годовых.

По мнению участников рынка, благоприятные условия для размещений сохранятся и в феврале. Во вторник, 4 февраля, «Россети» завершили сбор заявок на выпуск объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 21,35% годовых, что на 15 б. п. ниже первоначального ориентира. По данным источников “Ъ” на рынке, спрос достигал 50 млрд руб. «Это первый за последние месяцы эмитент первого эшелона, который смог разместиться по ставке 21,35%, ранее лучший результат был 21,5% годовых»,— отмечает Сергей Чернышенко. Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков не исключает, что объем февральских размещений превысит 200 млрд руб., при условии что не появится сдерживающих сигналов со стороны Банка России. К ним можно отнести заявления о возможном повышении ключевой ставки или более длительное удержание ее на текущем уровне.

Виталий Гайдаев