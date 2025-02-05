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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:27

Так об этом пишут в Газетном

Т-Банк стал владельцем Центрального телеграфа

Т-Банк закрыл сделку по приобретению у девелоперской компании Vos’hod здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Рыночная стоимость объекта, на части которого Т-Банк, вероятно, разместит свой университет, оценивается как минимум в 35 млрд руб. По мнению экспертов, от сдачи в аренду офисной составляющей можно было бы выручить свыше 700 млн руб. в год.

Здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве

Здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Т-Банк закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на углу Тверской улицы и Газетного переулка общей площадью 71 тыс. кв. м, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Ricci, выступающей консультантом сделки, а также в Т-Банке и девелоперской компании Vos’hod, занимающейся реконструкцией объекта, от комментариев отказались.

В 2024 году чистая прибыль Т-Банка по РСБУ выросла на 31% год к году, до 61 млрд руб. В августе 2024 года группа «Интеррос» Владимира Потанина сообщила об увеличении своей доли до 41,4% в материнской компании Т-Банка МКПАО «ТТехнологии». В начале 2025 года завершился процесс интеграции с Росбанком, который станет филиалом Т-Банка.

Vos’hod создана владельцами Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которой перешла бОльшая часть московских бизнес-центров, находившихся на балансе O1 Properties, основанной опальным сейчас бизнесменом Борисом Минцем. RT&I выкупила в 2019 году за 3,5 млрд руб. часть площадей Центрального телеграфа у структур «Ростелекома». Позже компания консолидировала весь объект, приобретя оставшиеся помещения у Промсвязьбанка и госкомпании ДОМ.РФ.

Центральный телеграф расположен в пешей доступности от Кремля, признан объектом культурного наследия регионального значения: построен в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга. В 2000-е годы Центральный телеграф начали использовать в основном как офисы, помещения сдавались в аренду.

По подсчетам руководителя департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, текущая стоимость здания Центрального телеграфа может достигать 35 млрд руб. Партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик оценивает актив в 500–600 тыс. руб. за кв. м: исходя из этих данных, банк может заплатить за весь объект 35,5–42,6 млрд руб.

Vos’hod начала реконструкцию здания Центрального телеграфа в 2022 году. После окончания работ предполагалось отвести 31 тыс. кв. м в будущем комплексе под офисы, 15 тыс. кв. м — под заведения стрит-ритейла, оставшиеся 25 тыс. кв. м — под апартаменты. Девелопер мог продать объект из-за подорожания заемных средств на фоне роста ключевой ставки ЦБ, не исключает управляющий партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев.

Т-Банк арендовал офисы в бизнес-центре «Искра-парк»

Т-Банк планирует разместить на части площадей в бывшем здании Центрального телеграфа свой университет, говорят источники “Ъ”. Решение банка приобрести, а не арендовать нужные ему площади можно расценивать как стратегическую инвестицию, считает Станислав Бибик. По его словам, офисные помещения Т-Банк может использовать как штаб-квартиру, а часть оставшихся площадей сдавать в аренду, получая дополнительный доход. Ставки аренды в офисах Москвы по итогам 2024 года выросли на 14% год к году, до 23,2 тыс. руб. за кв. м, следует из данных консалтинговой компании CORE.XP. Таким образом, за счет сдачи всех офисных площадей Т-Банк мог бы выручать ежегодно почти 720 млн руб.

Штаб-квартира Т-Банка сейчас расположена в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в центре Москвы. Банк арендовал в этом комплексе 90 тыс. кв. м в 2020 году. В октябре прошлого года финансовая организация дополнительно арендовала 24,6 тыс. кв. м в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте на севере Москвы (см. “Ъ” от 4 октября 2024 года).

Материал исправлен 5 февраля в 17:50 в связи с уточнением сроков интеграции Т-банка с Росбанком.

София Мешкова, Дарья Андрианова

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