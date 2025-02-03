Лихие зерновые

Рынок сельхозтехники по итогам 2024 года, как и ожидали эксперты и участники рынка, показал значительное падение. Продажи продукции российского производства сократились на 17,6%, зарубежного — более чем на 25%. Основные причины — высокая ставка ЦБ и снижение рентабельности у аграриев. В текущем году рынок продолжит сжиматься в пределах 12%, отрасль столкнется с самым серьезным вызовом за последние 20 лет, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Продажи российской сельхозтехники в России в 2024 году сократились на 17,6%, до 198,4 млрд руб. с НДС, подсчитали в «Росспецмаше». Основные причины негативной динамики — высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса, рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции, а также недостаточное финансирование мер господдержки, считают в ассоциации.

Источник “Ъ” соглашается, что главным фактором падения продаж сельхозтехники стало снижение рентабельности аграриев, специализирующихся на производстве зерновых.

К этому привели низкие цены на зерно в связи с большими урожаями последних лет, высокие экспортные пошлины, увеличение издержек в связи с ростом ставок и сокращение господдержки АПК. «В итоге предприятия стали экономить, реже обновлять технический парк»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Отгрузки снизились практически по всем категориям сельхозтехники, исключением стали косилки, жатки и пресс-подборщики, продажи которых выросли на 3,7%, 3,5% и 29% соответственно. Самое значительное падение отгрузок — на 58% — зафиксировано по машинам для внесения удобрений. «Удобрения сами по себе стали стоить дороже. Это еще одна статья расходов для экономии»,— поясняет источник “Ъ” в отрасли. Кроме того, это первые машины, от покупки которых легче всего отказаться, в отличие, например, от комбайнов, добавляет он. Согласно статистике «Росспецмаша», продажи зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов снизились на 30,7% и 24,8% соответственно.

Рынок импортной сельхозтехники в стране по итогам 2024 года сократился еще сильнее, более чем на 25%, считает председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. В первую очередь это связано с высоким курсом валюты. «Лизинг по импортной технике почти встал»,— добавляет господин Алтынов, уточняя, что к этому привели высокие ставки. В совокупности продажи сельхозтехники российского и зарубежного производства упали примерно на 20%, резюмирует он.

Производство российской сельхозтехники отражает тенденции рынка. Больше всего упал выпуск машин для внесения удобрений, на 61%, положительную динамику показывают жатки и пресс-подборщики — на 6,6% и 7,9% соответственно.

Производство в целом в 2024 году сократилось на 12,5%, до 237,1 млрд руб. с НДС. Экспорт увеличился на 5,3%, до 18 млрд руб.

В «Росспецмаше» добавляют, что российские производители сельхозтехники находятся в неравных условиях по сравнению с зарубежными компаниями. К примеру, рассказывают в ассоциации, налоги с зарплаты (НДФЛ плюс социальные платежи) в РФ — 43%, а в Канаде (при зарплате до 120 тыс. руб. в месяц) и Китае (при зарплате до 67 тыс. руб. в месяц) данный показатель равен нулю. Металл, продолжают в «Росспецмаше», достается российским предприятиям по более высокой стоимости, чем потребителям в других странах. Старший партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что высокие цены на сталь в РФ могут быть связаны с ростом затрат на логистику и высокими процентными ставки по кредитам, а на экспорт в условиях санкций металл продается с дисконтом 20–30%. Главный стратег УК «Вектор Икс» Максим Худалов уточняет, что для производства сельхозтехники требуется фасонный прокат, стоимость которого высокая и в РФ, и на мировом рынке и может кардинально отличаться от типа к типу.

Экономическая ситуация не добавляет оптимизма рынку текущего года, считают эксперты и участники отрасли. По мнению Александра Алтынова, 2025 год будет переломным для отрасли, «рынок переживает самый серьезный вызов за последние 20 лет». По его словам, основной сложностью остается высокая ставка ЦБ, также свою роль сыграет повышение утильсбора, из-за чего цены на часть техники вырастут на 12–18%. В целом рынок сельхозтехники в РФ по итогам года снизится на 10–12%, ожидает господин Алтынов. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting прогнозирует, что продажи в лучшем случае останутся на уровне 2024 года либо сократятся в пределах 7%. «С одной стороны, кредитные средства будут также дорогими, стоимость оборудования, скорее всего, также вырастет. С другой — на фоне сокращения экспорта сейчас наблюдается небольшой рост цен на сельхозпродукцию»,— рассуждает он. В «Росспецмаше» предпосылок для улучшения ситуации в 2025 году не видят.

Наталия Мирошниченко, Полина Трифонова