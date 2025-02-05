Хинштейн суров, но это Хинштейн

5 февраля, спустя полгода после вторжения войск ВСУ в Курскую область, врио губернатора области Александр Хинштейн встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле и обсудил, что можно сделать для курян, чтобы облегчить им их участь. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что им было что обсудить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент и врио губернатора находились на безопасном друг для друга расстоянии

Фото: пресс-служба президента РФ Президент и врио губернатора находились на безопасном друг для друга расстоянии

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент квалифицировал ситуацию в Курской области как «очень сложную». И это, без сомнения, очень мягко сказано. Про Курскую область можно сказать «оккупирована», «воюющая», «охвачена огнем»... И все это будет не исчерпывающе.

Тем не менее разговор был о восстановлении разрушенного войной хозяйства. Хотя война пока еще в разгаре. А хозяйство разрушается. И хозяйства тоже.

Александр Хинштейн не забывал рассказать, что «мы создали координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов, их у нас девять, и все проблемные вопросы, поднимаемые на встречах — а помимо координационного совета я на регулярной основе встречаюсь с людьми и собираю их достаточно часто или выхожу к ним на встречи — все эти вопросы мы на сегодняшний день уже положили на бумагу...»

И он, конечно, имеет в виду не стихи и не журналистские произведения, к которым он был некогда склонен. В нем говорит, очевидно, прошлое депутата Госдумы, то есть человека прозаического, склонного класть на бумагу.

— Всего проблемных вопросов 54,— доложил Александр Хинштейн.— Часть этих вопросов уже решена. Скажем, как раз сегодня депутаты Курской областной думы приняли законопроект, уже закон, который предусматривает право гражданина на возвращение ему земельного участка после того, как он реализовал сертификат.

Речь шла о проблеме, с которой столкнулись эвакуированные и эвакуировавшиеся жители Курской области. Господин Хинштейн, очевидно, слышит о ней на каждой встрече с жителями (а он подробно рассказывает об этих встречах). Земля, на которой им предлагают строиться, реализуя жилищные сертификаты, им не принадлежит.

— Дело в том, что сегодня, Владимир Владимирович, когда человек реализует сертификат, то государство забирает у него и то утраченное строение или, точнее, его остатки, за которые идет сертификат, компенсация, и расположенный под ним земельный участок, поскольку это неразрывное целое,— пояснял Александр Хинштейн.— Да, мы не можем эту федеральную норму, такой порядок изменить, но мы можем вновь человеку эту землю предоставить. Предоставить в безвозмездное пользование для целей индивидуального жилищного строительства, сроком на шесть лет. В течение этого периода человек строит там дом... Как только он этот дом регистрирует, он получает участок бесплатно в свою собственность.

То есть господин Хинштейн пока только информировал президента об уже принятых решениях, за которые жители Курской области будут, без сомнения, благодарны и врио, и областной думе.

При этом есть вопросы и для господина Путина.

— Благодаря вашим решениям,— обращался Александр Хинштейн к президенту,— из федерального бюджета было выделено достаточно средств, и 112 тыс. человек получили у нас выплату в 150 тыс. руб. Это не единственная мера поддержки... Но те 150 тыс., которые люди получили несколько месяцев тому назад, во многом уже ими использованы. И они справедливо ставят вопрос о том, что сертификат... не предусматривает, не дает возможности людям направить средства на обустройство жилья; если речь идет о сельских домах, частных домовладениях — на восстановление личного подсобного хозяйства... Многие люди, к сожалению, потеряли скот, птицу, потеряли сельхозтехнику, а это... люди, для которых работа на земле является просто неотъемлемой частью их жизни.

В общем, господин Хинштейн попросил увеличить сумму, уже почти истраченную людьми, чтобы ее можно было тратить на обустройство нового жилья или покупку сельхозтехники.

Для тех, кто лишился всего, сумма эта вообще-то условная. Ее можно утроить — и все равно она будет условной.

Тем не менее это, конечно, была законная просьба.

Хотя понятно, что кто же будет покупать сельхозтехнику, если земля, которую ты собираешься ею обрабатывать, пока еще не освобождена. Но пусть в этом решении хотя бы содержится надежда на то, что будет освобождена.

Владимир Путин активно конспектировал слова господина Хинштейна, а скорее всего, клал на бумагу свои соображения, навеянные этими словами. Тут уж и в самом деле надо было бы ничего не забыть.

— Понимаем, что сегодня, в силу понятных причин, в силу того, что идут боевые действия и наши воины героически освобождают Курскую землю,— формулировал Александр Хинштейн,— непосредственно сейчас приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры невозможно, как невозможно сейчас и посчитать объем затрат, хотя бы потому, что мы физически еще не до конца всю нашу землю освободили. Но мне кажется также очень правильным, учитывая масштаб и учитывая серьезность этого вызова, рассмотреть возможность о принятии какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в курском приграничье и сделать это параллельно с решениями, о которых я сейчас вам докладывал, с возможностью получить дополнительные средства и направить их на обустройство домов, на покупку или, точнее, возобновление личных подсобных хозяйств. И тогда это все органично между собой объединяется! Люди не просто возвращаются, они возвращаются в те поселки, в те села, в города, которые параллельно восстанавливаются. И тогда они действительно хотят жить на своей земле! Я скажу по встречам с людьми, что подавляющее большинство, конечно же, хочет домой вернуться, люди — патриоты своей малой родины.

Да, несмотря ни на что и даже вопреки всему.

— Александр Евсеевич, первый вопрос, который вы затронули,— это возвращение земельных участков в случае, если человек получил сертификат на жилье. Я знаю, что сегодня областная дума принимает соответствующее решение, согласно которому…— начал было президент, но врио губернатора перебил его.

Господин Хинштейн вспомнил, видимо, что упустил нечто важное:

— Да, совсем недавно такое решение депутаты — единогласно, кстати говоря,— приняли и поддержали!.. Предложен был механизм, внесен был соответствующий законопроект, по которому гражданин, у которого изъяло государство земельный участок вместе с разрушенным строением на нем, дальше этот участок получает назад, но не сразу в собственность, а через безвозмездное пользование, и в течение шести лет строит там дом. После этого бесплатно ему этот земельный участок переходит в собственность.

То есть Александр Хинштейн еще раз описал то, о чем уже сказал вначале.

— Я могу обосновать, почему и я говорил о таком подходе, и почему депутаты единогласно его поддержали, и, собственно, сами люди с этим согласились,— добавил Александр Хинштейн, давая понять, что вообще-то все это его идея, его.

— Логика мне тоже понятна,— кивнул президент.— Для того чтобы эти участки не простаивали и не зарастали лопухами, а чтобы они использовались.

— Конечно! — поддержал врио губернатора.— Тем более что если вы поддержите подходы по восстановлению приграничья, восстановлению разрушенной врагом инфраструктуры, то все это будет органично: здесь государство восстанавливает то, что было разбито врагом,— дороги, объекты социального назначения, здесь люди рядом строятся!

Картина и правда рисовалась, можно сказать, идиллическая.

— Согласен,— снова кивнул Владимир Путин,— логика понятна, и она соответствует закону. Тем не менее все-таки ситуация необычная. Я бы считал возможным вернуть людям землю в собственность. Повторяю, логику законодателей понимаю... Чтобы не простаивало, можно просто обусловить возвращение этой земли в собственность... условиями использования этой земли по назначению на какой-то срок.

Все-таки он, видимо, хотел, чтобы логика и в самом деле соответствовала закону.

— Если вы в контакте с депутатами и с людьми придете к другому решению: о том, чтобы сразу вернуть в собственность эту землю,— и для этого нужны будут какие-то решения на федеральном уровне, в том числе и на уровне нормативного регулирования,— мы это сделаем и навстречу людям, безусловно, пойдем. Это первое.

Вина перед мирными, вообще ни в чем невиноватыми жителями Курской области должна диктовать любое решение, способное облегчить им их участь. Хоть необычное, хоть беспрецедентное.

Кроме того, господин Путин пообещал, что будет дано поручение правительству по поводу федеральной программы восстановления приграничья.

И что ж, господин Хинштейн может считать, что он уже не зря приехал в Курскую область.

— Наконец, самый чувствительный вопрос — по дополнительной компенсации за утрату имущества,— добавил президент.— Вы назвали количество этих людей: 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты.

— При этом по программе, Владимир Владимирович, полагал бы, что приступить к выработке ее параметров было бы правильно, даже не дожидаясь окончательного освобождения всей нашей территории и возможности начинать там работу, чтобы дальше не стоять, не тратить время на дополнительные действия,— произнес врио губернатора.

Программу надо делать, имел он, очевидно, в виду, с учетом того, что как будто всю Курскую область уже освободили.

— Чтобы, как только можно было бы туда уже заходить, это было бы безопасно...— пояснил Александр Хинштейн.— В перечне тех обращений, которые я передал, есть и обращения с просьбой дать поручение правительству России такую программу, параметры ее подготовить и утвердить основные подходы уже в текущем году.

— Да, это точно в текущем году! — перебил и президент.— Это прямо сейчас надо начинать делать!

Хотелось бы думать, что в текущем году и область освободят.

Затем Александр Хинштейн рассказал про идею строительства малоэтажных поселков на территории Курской области — все для тех же людей, которые лишились своей земли (сейчас по понятным причинам ничего не говорилось о тех, кто на ней остался. О них ужасные подробности скорее рассказывают порой украинские военнопленные).

Для тех, кто решил строиться в области, врио губернатора предлагает ввести институт льготной ипотеки — «по аналогии, как это, скажем, сегодня действует на Дальнем Востоке».

Эту идею господин Путин также принял благосклонно.

Что уж говорить, и следующая идея господина Хинштейна была беспроигрышной:

— Всего через семь лет, в 2032 году, исполняется 1000 лет городу Курску. Курск изначально был основан именно как форпост России. Он появился как крепость для защиты рубежей нашей страны и на протяжении всех этих веков эту функцию и продолжал выполнять. И сегодня как никогда это значение Курска, Курского региона как форпоста страны мы видим и понимаем, потому что наши воины героически освобождают землю и бьются с неонацистами. Ранее вами, Владимир Владимирович, был подписан указ о праздновании 1000 лет города Курска. В соответствии с вашим указом был образован правительством России соответствующий оргкомитет, но это было сделано до известных событий.

В общем, предложено после известных событий «переформатировать подходы к празднованию тысячелетия Курска и, в частности, особое внимание обратить на исторический центр города, в том числе на бывшую Курскую крепость. Это самое сердце Курска, это то, с чего он начинался. Все знают про Курскую битву, в которой был сломан хребет нацизму 81... сейчас уже будет 82 года назад... И будет сломан, я не сомневаюсь, и теперь. Но не так известно, скажем, что еще в XVII веке, в Смутные времена, дважды Курск враги взять не смогли».

Сейчас, справедливости ради, и не пытались.

— Именно здесь, в этой исторической крепости, на берегу реки Тускари, которая течет внизу,— Александр Хинштейн показал куда-то туда, под разноцветные листы презентации,— ковалась история страны. Это сердце города, которое сегодня, увы, находится в очень неприглядном состоянии, в запустении, хотя там расположены просто замечательные объекты культурного наследия!

Амбиции состоят в том, чтобы их все восстановить и разом привести в порядок за ближайшие семь лет.

— Девять памятников, в том числе федеральные, замечательный Знаменский собор, который появился как раз в память о героической обороне Курска 1612 года, когда защитники земли взяли обет, что если они отстоят землю, от многократно превосходящих сил противника защитят город, который как раз и был тогда внутри крепости, то в честь Знамения Пресвятой Богородицы они поставят там храм. Так и произошло. На этом месте дальше образовался монастырь. Ну а сегодня там расположены часть его останков, старейшее здание города Курска, башня, ограды второй половины XVII века. Ну без слез, простите, смотреть на это просто страшно и невозможно!

Если все, о чем говорил господин Хинштейн, сбудется, то есть основные деньги, выделенные на подготовку тысячелетия Курска, будут потрачены на обустройство центра города, то в центре возрожденной Курской крепости будет, без сомнения, стоять памятник Александру Хинштейну.

По крайней мере бюст.

— Я полагаю,— продолжал он,— что Курская крепость само по себе название, которое характеризует вообще суть курской земли, суть курян, потому что 1000 лет это действительно крепость, защищающая страну, стоящая на пути врага!

Президент обещал переговорить с председателем оргкомитета по празднованию 1000-летия Курска вице-премьером Дмитрием Чернышенко и с председателем правительства Михаилом Мишустиным. То есть и это дело, считай, что сделано.

— И вот хотел бы вас попросить или, точнее, передать вам просьбу, с которой обратилось ко мне командование, личный состав 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, наши дальневосточники, которые действительно героически сражаются. И, зная о том, что, очевидно, будет встреча у меня с вами, они просили передать просьбу — рассмотреть возможность присвоить 155-й бригаде морской пехоты почетное наименование «Курская».

В этом уж тем более не было никакого смысла отказывать. Наоборот.

— Морпехи,— согласился президент,— дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения. Все они соответствующим образом будут отмечены.

Что касается просьбы морпехов-дальневосточников, то, безусловно, если тем более это от них исходит, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для Родины.

Владимир Путин, впрочем, неожиданно скромно оценил двухмесячные усилия самого Александра Хинштейна на новом посту:

— Ну в целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, оцениваются как вполне удовлетворительные.

Решил, возможно, что господину Хинштейну пока достаточно.

Под конец вспомнили строки из «Слова о полку Игореве» в версии Николая Заболоцкого, касающиеся непосредственно жителей области: «А куряне славные / — Витязи исправные: / Родились под трубами, / Росли под шеломами, / Выросли, как воины, / С конца копья вскормлены».

Что же, такими в самом деле их и сейчас делает, черт возьми, жизнь.

Андрей Колесников