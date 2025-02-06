«Роскосмосу» прописано омоложение

Президент Владимир Путин 6 февраля освободил от должности 68-летнего гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Занявший его место 39-летний Дмитрий Баканов, работавший до последнего времени в должности замминистра транспорта, ранее руководил созданием спутниковой системы «Гонец». В Кремле заявили, что претензий к господину Борисову не имеют, а перестановку назвали «ротацией для динамичного развития госкорпорации». По мнению эксперта, главными задачами нового главы «Роскосмоса» станут омоложение кадров, соблюдение сроков запусков и организация серийного производства спутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Баканов стал самым молодым руководителем «Роскосмоса» в его истории Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Юрию Борисову не удалось реализовать до конца все свои грандиозные планы развития космической отрасли Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Баканов стал самым молодым руководителем «Роскосмоса» в его истории Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Юрию Борисову не удалось реализовать до конца все свои грандиозные планы развития космической отрасли Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Указы об отставке гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова и назначении новым главой госкорпорации Дмитрия Баканова были опубликованы на сайте Кремля утром 6 февраля. Вечером того же дня на портале правовых актов появилось распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина об освобождении господина Баканова от должности заместителя министра транспорта.

Юрий Борисов возглавил «Роскосмос» в июле 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Одной из основных задач нового главы госкорпорации, который до назначения на этот пост занимал должность «оборонного» вице-премьера правительства РФ и курировал в том числе космическую отрасль, было налаживание серийного производства спутников в кооперации с частными предприятиями и преодоление экономических проблем, связанных среди прочего с западными санкциями. К числу заслуг Юрия Борисова можно отнести тот факт, что за время его работы не произошло ни одной аварии ракет-носителей (при 49 запусках) — в отличие от периодов, когда госкорпорацией руководили его предшественники (см. график). Кроме того, специалисты «Роскосмоса» довели до уровня «практических испытаний» проект «Орешник» — первую в мире баллистическую ракету средней дальности с разделяющейся головной частью.

Но были и неудачи. Самые, пожалуй, резонансные и широко освещавшиеся в СМИ — две пробоины и «фонтаны» теплоносителя на российских кораблях «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21», пристыкованных к Международной космической станции, и срыв первой с 1976 года отечественной лунной миссии.

Напомним, автоматическая межпланетная станция «Луна-25», которая должна была впервые в истории осуществить посадку на южном полюсе естественного спутника Земли, на завершающем этапе полета сошла с орбиты и разбилась о поверхность Луны. Кроме того, «Роскосмосу» не удалось запустить в серию запланированные к производству в 2022 году спутники двойного назначения.

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Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая 6 февраля на вопросы журналистов, подчеркнул, что у Кремля нет претензий к работе Юрия Борисова, и объяснил кадровые перестановки в «Роскосмосе» «ротацией для динамичного развития госкорпорации».

Решение о смене главы «Роскосмоса» не является реакцией на якобы недостаточные темпы развития госкорпорации, согласен заместитель редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин. «На самом деле дела идут намного лучше, чем были при предыдущем руководителе. Хотя, может быть, не так скоро, как хотелось бы, и не так быстро, как необходимо»,— полагает эксперт.

Дмитрий Баканов, который стал самым молодым руководителем в истории «Роскосмоса», пришел в космическую отрасль в 2011 году, когда возглавил дочернюю компанию «Роскосмоса» — АО «Спутниковая система “Гонец”». Эта компания разрабатывала систему космической связи с низкоорбитальными спутниками, которые сейчас используются для работы систем ГЛОНАСС и в особенности для сбора и передачи информации в труднодоступных для мобильной связи районах. В 2019 году господин Баканов перешел в Минтранс, где отвечал за внедрение инноваций, в том числе и космических, в транспортный комплекс.

Кто возглавлял российские космические ведомства С октября 1992 по март 2004 года — Юрий Коптев. До назначения работал заместителем главы Министерства общего машиностроения. После отставки возглавлял департамент ОПК в Минпроме РФ. Сейчас — управляющий директор по науке и технологиям госкорпорации «Ростех». С марта 2004 по апрель 2011 года — Анатолий Перминов. Генерал-полковник ВС РФ (1998), в «Роскосмос» пришел с поста командующего космическими войсками. После увольнения стал заместителем гендиректора ОАО «Российские космические системы». С апреля 2011 по октябрь 2013 года — Владимир Поповкин. Генерал армии (2009), в 2010–2011 годах — первый замминистра обороны. Через год после увольнения с поста гендиректора «Роскосмоса» скончался в израильской клинике от онкологического заболевания. С октября 2013 по январь 2015 года — Олег Остапенко. Генерал-полковник (2012). До назначения командовал космическими войсками, позже — замминистра обороны РФ. После увольнения перешел в Санкт-Петербургский политехнический университет, где сейчас работает помощником ректора. С января 2015 по май 2018 года — Игорь Комаров. До назначения — президент АвтоВАЗа. С 2014 года был главой Объединенной ракетно-космической корпорации, до ее слияния с Федеральным космическим агентством. С 2018 года — полпред президента в Приволжском федеральном округе. С мая 2018 по июль 2022 года — Дмитрий Рогозин. До назначения был вице-премьером РФ, курировал строительство космодрома Восточный. С сентября 2023 года — член Совета федерации от Запорожской области. С июля 2022 по февраль 2025 года — Юрий Борисов. До назначения работал замминистра обороны и вице-премьером по ОПК. О его новом месте работы после отставки из «Роскосмоса» пока не сообщалось.

По мнению Игоря Маринина, Дмитрий Баканов имеет высокий уровень компетенции, который он доказал за восемь лет работы в дочерней компании «Роскосмоса» и позднее в Минтрансе. «Вообще, он по образованию экономист и очень опытный в этом деле человек, поэтому я думаю, что у него будут большие перспективы в “Роскосмосе”, чтобы решать экономические проблемы»,— резюмирует господин Маринин.

Главными проблемами космической отрасли, которые придется решать Дмитрию Баканову, являются омоложение кадров, соблюдение сроков запуска запланированных проектов и организация серийного производства космических спутниковых аппаратов, отмечает историк космонавтики Александр Железняков.

«В последнее время практически все наши космические программы задерживаются, сдвигаются сроки запусков, удается решить не все задачи, которые ставились перед космическими аппаратами. Самое главное — организация серийного производства аппаратов. Технологически готово к этой серии объединение АО “Решетнев” в Красноярске, но по какой-то причине запуск этой линии также задерживается»,— поясняет эксперт. Кроме того, следует «как-то конкретизировать наши планы в отношении Луны», считает господин Железняков. «Когда случилась неприятность с “Луной-25”, у некоторых сложилось мнение, что в этих условиях мы активизируем наши усилия, чтобы нивелировать эту неудачу. Но воз и ныне там»,— добавляет эксперт.

Дмитрий Сотак