Боксера убрали миной

По одной из версий, которую сейчас отрабатывает Главное следственное управление СКР по Москве, создатель добровольческого подразделения «АрБат» («Армянский батальон») и почетный президент Федерации бокса ДНР боксер Армен Саркисян (Армен Горловский) мог быть убит при взрыве армейской мины МОН-50. Причем взрыв произвел мужчина, погибший вместе с Арменом Саркисяном. Личность предполагаемого злоумышленника уже установлена: им оказался выходец из Армении, ранее отсидевший срок за убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва в жилом комплексе «Алые паруса»

Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Последствия взрыва в жилом комплексе «Алые паруса»

Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

Источник, близкий к следствию, рассказал “Ъ”, что, согласно предварительным выводам экспертов, в подъезде элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые паруса» на Авиационной улице сработало не самодельное взрывное устройство, заряженное осколками, как предполагалось ранее, а штатная армейская мина МОН-50. Это противопехотная осколочная мина, в которой 700 г взрывчатки и больше 1 кг металлических шариков, поражающих все живое в радиусе 50 м.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, взрыв 3 февраля произошел возле мужчины, встречавшего Армена Саркисяна, который вышел с охранниками из лифта в холл ЖК.

Предполагаемый подрывник погиб на месте, господин Саркисян скончался в больнице, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным, массового убийства на месте не произошло, потому что взрывник неправильно обращался с миной, направив ее слишком вверх и немного в сторону. Самого его буквально разорвало на части.

Проверив погибшего по базе отпечатков пальцев «Папилон», следствие установило, что это Паруйр М., выходец из Армении, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство. О его связи с криминальным миром свидетельствует и татуировка в виде змеи, обвивающей кинжал. Тату говорит о том, что ее обладатель имеет авторитет, бесстрашен и отрицает законы.

Почему он, если версия смертника подтвердится, решил ликвидировать предпринимателя, боксера и создателя «АрБата», пока не ясно. Возможно, речь идет о кровной мести.

При этом источник “Ъ” отметил, что версия об атаке смертника основная, но не единственная в работе следствия. Уголовное дело в связи со взрывом в подъезде ЖК расследуется не как теракт (ст. 205 УК РФ), а по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом, незаконный оборот оружия).

Погибшего Армена Саркисяна похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Николай Сергеев