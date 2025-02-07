На черноморском побережье зафиксировали 15 новых выбросов мазута

Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. На 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе зафиксированы новые выбросы мазута, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сотрудники МЧС собрали и вывезли с береговой линии 178 тыс. т загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае. Потом его утилизируют специальные бригады. Чтобы защитить пляжи Анапы и Темрюкского района, спасатели устанавливают там защитный вал. Сейчас проложено 32 км вала, который сверху покрыт полипропиленовыми сетями.

По данным МЧС, в акватории Черного моря обработано больше 60 тыс. кв. м, для чего спасатели использовали более 7,5 тыс. кг сорбента. Всего было собрано порядка 180 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты попали в море. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. В регионах ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. С 5 февраля Минтранс начал проверку танкерного флота России.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».