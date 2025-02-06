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Коммерсантъ FM
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Цена АИ-95 на бирже растет 11 сессий подряд

Стоимость почти всех видов нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжает расти (СПбМТСБ). Исключением стал мазут, стоимость которого упала на 2,70% — до 31 291 руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цена бензина АИ-95 растет 11 торговых сессий подряд. За сегодня, 6 февраля, АИ-95 подорожал по территориальному индексу европейской части России до 58 257 руб. за тонну (+1,82%). Также растет цена АИ-92 — на сегодня цена марки 56 142 руб. за тонну (+1,69%).

Стоимость летнего дизельного топлива составила 57 596 руб. за тонну (+1,19%), межсезонного — 58 308 руб. за тонну (+1,54%), зимнего — 60 430 руб. за тонну (+0,73%).

Цена топлива для реактивных двигателей выросла на 0,49%, достигнув 82 772 руб. за тонну. Сжиженный углеродный газ стоит 18 092 руб. за тонну — цена поднялась на 6,52%.

В конце января правительство продлило разрешение на экспорт бензина организациям, которые производят более 1 млн тонн топлива в год. Эмбарго сохраняется для компаний, у которых меньший объем производства. Правительство ввело эти правила с 29 ноября 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть не заводится».

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