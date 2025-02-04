Инвесторы пошли в Cybermass

Структуры гендиректора ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова выкупили бизнес по производству спортивного питания и добавок под брендом Cybermass. Этот рынок растет из-за сложностей с поставками в Россию зарубежной продукции, а высокая маржинальность бизнеса, в свою очередь, привлекает все больше инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

АО ГК ЗОЖ стало единственным владельцем ООО «Беркана», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Гендиректором ГК ЗОЖ выступает Алексей Четвергов, ранее он также был ее единственным учредителем. Предприниматель отказался комментировать сделку. «Беркана» специализируется на производстве здорового и функционального питания под брендом Cybermass. Линейка включает в себя разные типы белковых продуктов, добавок и витаминов.

Алексей Четвергов — гендиректор АО ГК «Черноголовка», головной компании одного из крупных в России производителей напитков. Консолидировать активы в сфере спортивного питания предприниматель начал два года назад, выкупив производителя «Прайм-Крафт» (см. “Ъ” от 15 мая 2023 года). За 2023 год выручка этой компании составила 827,8 млн руб., увеличившись год к году на 33,9%. Кроме того, под контролем ГК ЗОЖ еще три небольшие профильные структуры — «Вижн Чейн», «Мэджик Сториз» и «Плантаго» — с совокупной выручкой по итогам 2023 года 60,2 млн руб.

ООО «Беркана» создано в 2013 году. Согласно СПАРК, выручка компании в 2023 году достигла 179,9 млн руб., сократившись на 27,8% год к году. Чистая прибыль снизилась в несколько раз, до 6,1 млн руб. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей в «Беркане» в 250–300 млн руб.

В FitnessData отмечают, что Cybermass входит в топ-15 производителей спортивного питания, но его рыночная доля менее 7%. Ранее учредителем ООО «Беркана» выступал Андрей Богданов. Сейчас он владеет ООО «Солви рус». Структура специализируется на производстве снеков и фитнес-десертов под брендом Solvie. В компании “Ъ” оперативно не ответили, связаться с господином Богдановым не удалось.

В аналитической компании «Нильсен» указывают, что продажи БАДов, витаминов и минералов в 2024 году в российской рознице выросли на 41,9% в денежном выражении. Тренд на «внимание к себе» стал одним из ключевых на FMCG-рынке, поясняют эксперты. В FitnessData оценивают рост продаж витаминов производителей спортивного питания за прошлый год в 30–35%, более выраженную динамику показывают только батончики и снеки — 85%. Другие категории прибавили 20–25%. На Wildberries оборот товаров в категории спортивного питания за 2024 год вырос на 40%. Самыми популярными товарами стали спортивные батончики, печенье и протеин. На Ozon покупки протеина в ноябре выросли на 71% в денежном выражении год к году, в сегменте спортивного питания в целом — на 58%.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков поясняет, что производство спортивного питания и добавок в России заметно растет с 2022 года. Это связано с усложнением ввоза в Россию зарубежных аналогов, в частности из-за ухода iHerb. Эксперт ждет, что позитивный тренд сохранится, но предупреждает, что масштабными в России пока можно называть только мощности по выпуску батончиков, снеков и сывороточного протеина. Объемы всех остальных направлений пока незначительные, отмечает он.

Илья Шумов говорит, что бизнес по производству БАДов и спортивного питания считается достаточно доходным: его маржинальность 30–40%. Это привлекает в сегмент новых игроков. Осенью прошлого года производитель БАДов и витаминов Supplement Group выкупила компанию «Здоровая планета», выпускающую фитнес-десерты Jump (см. “Ъ” от 14 октября 2024 года). А в конце года производитель продуктов для здорового питания «Мастерфуд» приобрел мощности кондитерской Biennale Group, которые могут использоваться в том числе для расширения выпуска собственной продукции (см. “Ъ” от 24 января).

Александра Мерцалова