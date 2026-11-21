По данным психологической платформы Alter, в 2026 году чаще всего к психологам обращались по поводу низкой самооценки, неуверенности в себе и тревожности. Эти категории уже несколько лет занимают первые две строчки рейтинга и заметно опережают остальные: около половины клиентов указывают в анкетах одну из этих тем. При этом аналитики заметили, что за первые три квартала 2026 года доля запросов, связанных с самооценкой, немного снизилась по сравнению с прошлым годом — на 3%, тогда как доля обращений по поводу тревоги выросла на 17%. На третье место к ноябрю 2026 года вышло выгорание — объем таких запросов увеличился на 20% год к году. Далее следуют сложности с управлением сильными эмоциями (чувство вины, агрессия, стыд и другие переживания), обращения по поводу отношений с партнером и депрессивных состояний.