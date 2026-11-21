Россияне заканчивают год неуверенно
Психологи назвали главные причины обращений пациентов в 2026 году
Ко Дню психолога, который отмечается 22 ноября, психологическая платформа Alter и онлайн-кинотеатр КИОН изучили интерес россиян к психологии. Самые частые темы обращений в 2026 году — самооценка и тревога. Их указывают около половины клиентов, свидетельствуют данные платформы Alter. При этом запросы по поводу тревоги выросли на 17%, а выгорание поднялось на третье место. Психологи объясняют это длительной неопределенностью и истощением человеческого ресурса после нескольких лет напряжения. Спрос на психологический контент также растет: просмотры фильмов с психологическим конфликтом увеличились на 77% год к году.
По данным психологической платформы Alter, в 2026 году чаще всего к психологам обращались по поводу низкой самооценки, неуверенности в себе и тревожности. Эти категории уже несколько лет занимают первые две строчки рейтинга и заметно опережают остальные: около половины клиентов указывают в анкетах одну из этих тем. При этом аналитики заметили, что за первые три квартала 2026 года доля запросов, связанных с самооценкой, немного снизилась по сравнению с прошлым годом — на 3%, тогда как доля обращений по поводу тревоги выросла на 17%. На третье место к ноябрю 2026 года вышло выгорание — объем таких запросов увеличился на 20% год к году. Далее следуют сложности с управлением сильными эмоциями (чувство вины, агрессия, стыд и другие переживания), обращения по поводу отношений с партнером и депрессивных состояний.
Среди всех категорий обращений наиболее заметно за год вырос интерес к обсуждению отношений с окружением вне романтической пары: с друзьями, коллегами и другими близкими людьми. Доля таких запросов увеличилась на 39%.
Интересно, что общий рост интереса к психологии подтверждается в том числе и ростом спроса на психологический контент. Онлайн-кинотеатр КИОН сравнил запросы пользователей в ноябре 2026 года с ноябрем 2025-го и обнаружил, что спрос на фильмы с психологическим конфликтом увеличился на 77%. В целом же за январь—октябрь 2026 года он увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самым востребованным фильмом оказался психологический триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини, вторую строчку занял триллер с элементами психологической драмы «Голосовой помощник», третью — психологический триллер «Синдром». Триллеры вообще лидируют среди жанров психологического кино — на них пришлось 82% всех просмотров направления за январь—октябрь 2026 года. На втором месте расположилась драма (66%), на третьем — детектив (19%).
Самооценка много лет держится на первом месте, потому что это понятие на слуху и может служить универсальной темой для входа в терапию, объясняет клинический директор психологической платформы Alter, практикующий клинический психолог Анастасия Черткова. «То, что принято называть “проблемами с самооценкой” — самокритика, сравнение себя с другими людьми не в свою пользу и прочее,— легко заметить в повседневной жизни, и с этого в каком-то смысле бывает проще начать разговор со специалистом. При этом за таким запросом могут стоять тревога, депрессивные состояния, проблемы в отношениях и многие другие сложности, которые проявляются уже в процессе работы»,— указывает эксперт.
Рост обращений, связанных с тревожными состояниями, госпожа Черткова объясняет ситуацией длительной неопределенности, вызванной политической обстановкой, а рост доли запросов по поводу выгорания — с тем, что после нескольких лет хронического напряжения и стресса человеческий ресурс истощается.
«Возможно, отчасти дело и в самой формулировке: неспециалисту сказать “я выгорел” проще, чем, например, “у меня депрессия”, и люди нередко могут описывать похожее состояние именно так,— уточняет психолог.— Ну а рост запросов про отношения с друзьями, коллегами и близкими, судя по всему, отражает тот факт, что за последние годы у многих заметно перестроилось окружение: кто-то переехал, с кем-то разошлись во взглядах, привычные связи ослабли. И, похоже, люди все больше хотят научиться сохранять и выстраивать отношения заново».
В России, как рассказывал “Ъ”, значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера: депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Согласно последним данным Росстата, в 2020 году было зафиксировано 281 тыс. новых случаев таких заболеваний (190,2 на 100 тыс.). А к 2024 году этот показатель вырос на 21,5%, достигнув 341,4 тыс. (233,6 на 100 тыс.). Увеличиваются и продажи антидепрессантов. В RNC Pharma по просьбе “Ъ” подсчитали: в 2022 году было продано 13,8 млн упаковок таких препаратов (на 8,9 млрд руб.), в 2023 году — 15,8 млн упаковок, в 2024 году — 19 млн, в 2025 году — уже 23,6 млн упаковок (почти на 20 млрд руб.). Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт поясняла, что статистические данные указывают на рост интереса граждан к посещению медицинских психологов, врачей-психотерапевтов, врачей-психиатров с вопросами об эмоциональном благополучии «в связи с более доступной средой и совершенствованием нормативно-правовых документов».