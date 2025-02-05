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Коммерсантъ FM
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У золота дела идут блестяще

Граждане продолжают скупать слитки и монеты

В 2024 году россияне приобрели более 34 тонн золота в виде слитков и монет, что позволило РФ подняться на восьмое место в мире по этому показателю, свидетельствуют данные World Gold Council (WGC). За последние три года россияне почти в семь раз нарастили объемы таких покупок. Этому способствует потребность в активах, которые являются альтернативой вложениям в «токсичные» доллары или евро. Кроме того, привлекательность поддерживает и рост котировок драгоценного металла в мире, которые регулярно обновляют исторические максимумы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В конце 2024 года в мире резко вырос спрос со стороны частных инвесторов на золотые слитки и инвестиционные монеты. По данным WGC, за четвертый квартал в таком виде было куплено 325,4 тонны золота, что на 20,5% выше показателя третьего квартала и более чем на 3% превысило значения аналогичного периода 2023 года. Это максимальный квартальный результат с четвертого квартала 2022 года: тогда частные инвесторы приобрели 336,1 тонны металла.

В число крупнейших мировых покупателей вошли и российские инвесторы. По данным WGC, за минувший год они приобрели 34,4 тонны золота в виде слитков и монет, что на 9% выше показателя 2023 года.

В результате Россия поднялась в рейтинге крупнейших покупателей золота с десятого на восьмое место. Четыре года назад страна с показателем 5,3 тонны занимала лишь 22-е место в мире.

В тройку крупнейших стран по приобретению благородного металла в виде слитков и монет в 2024 году попали Китай (346 тонн), Индия (239 тонн) и Турция (112 тонн). Кроме того, более высокие результаты, чем в России, показали США (78 тонн), Иран (42 тонны), Вьетнам (42 тонны) и Таиланд (40 тонн). «Азия и Ближний Восток сокращают зависимость от доллара, а золото становится понятной и логичной альтернативой»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В отличие от азиатских стран, в России физическое золото долго не пользовалось популярностью. Ситуация изменилась в 2022 году, когда на фоне постоянно расширяющихся санкций и возросшей «токсичности» доллара и евро вырос спрос на золото. В 2024 году давление только усилилось (см. “Ъ” от 13 июня). «Из-за санкций и ограничений россиянам сложнее покупать доллары и евро, а золото остается доступным активом»,— отмечает Алена Николаева.

По данным WGC, за 2024 года суммарный спрос на благородный металл на мировом рынке вырос на 1,4%, до 4,55 тыс. тонн. Предложение увеличилось на 0,6%, до 4,97 тыс. тонн. В целом за прошлый год в мире было приобретено 1,19 тыс. тонн золота в виде слитков и монет (на уровне 2023 года). При этом суммарный инвестиционный спрос вырос на 25%, до 1,18 тыс. тонн, что связано с сокращением продаж металла биржевыми фондами (ETF). Покупки центробанков остались на уровне 2023 года — около 1 тыс. тонн. Наиболее сильно по итогам года упало потребление металла ювелирной отраслью, почти на 9%, до 2 тыс. тонн.

В 2024 году добавил популярности драгоценному металлу стремительный рост цен на него.

Согласно данным Investing.com, стоимость золота в мире на спот-рынке выросла на 27%, до $2620 за тройскую унцию. На Московской бирже котировки золота выросли почти на 45%, до 8,55 тыс. руб./г (в том числе за счет ослабления российской валюты). «В последние два года золото показало себя как хороший инструмент для диверсификации, как актив, защищающий от инфляции, и как альтернатива вложениям, отличным от российского рубля»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Золото дорожало в ожидании нового президента США

С учетом сохраняющихся санкционных рисков и положительной динамики цен на металл спрос на него в России, по мнению аналитиков, может сохраниться на уровне прошлого года. По данным Investing.com, в среду, 5 февраля, стоимость золота на спот-рынке поднималась выше $2881 за унцию, обновив исторический максимум. С начала года благородный металл подорожал более чем на 10%, и аналитики ожидают превышения уровня $3000 за унцию в ближайшее время. На Московской бирже с начала года стоимость золота выросла на 4%, до 8,86 тыс. руб./г (на фоне укрепления рубля). «Запрос на хеджирование валютных рисков сохраняется, а потом ждет высоких темпов покупок и в этом году»,— говорит источник “Ъ” в крупном российском банке. Руководитель управления собственных операций на финансовых рынках Совкомбанка Ирина Васильева ждет сохранения спроса на золотые монеты небольшого веса.

Виталий Гайдаев

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