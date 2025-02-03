В Москве и Подмосковье пройдет международный конкурс «Интервидение»

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2025 году в Москве и Московской области пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение». Одноименный конкурс существовал в период существования СССР и проводился по аналогии с «Евровидением».

В документе говорится, что организационный комитет по подготовке и проведению конкурса должно сформировать правительство. Его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Содействие в организации и проведении конкурса должно оказывать МИД России.

При «Интервидении» также сформирован наблюдательный совет. Его председателем стал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Наблюдательный совет будет утверждать концепцию проведения конкурса и его результаты.

«Интервидение» уже существовало с 1965 по 1980 год. В нем участвовали страны социалистического блока, в числе которых СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Куба. В 2009 году Владимир Путин предлагал перезапустить конкурс, но он так и не состоялся.