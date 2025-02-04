Вирус граппы

Российские потребители открыли для себя экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами. Так, за весь 2024 год спрос на корейское соджу увеличился почти на 350%. Следом идут чача, кальвадос и граппа. Такой взрывной рост эксперты объясняют во многом низкой базой, а также локализацией производства такой продукции, благодаря чему она становится более доступной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2024 году в российской рознице продажи алкоголя, ассоциируемого с другими странами и считающегося у местных потребителей экзотическим, выросли год к году на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, следует из имеющихся у “Ъ” данных аналитической компании «Нильсен». Самый выраженный рост натуральных продаж — на 348% —отмечается у соджу, традиционного корейского алкогольного напитка, а в денежном — на 184,1%.

За прошлый год натуральные продажи грузинской чачи на российском рынке выросли на 61%, в деньгах — на 56,9%. Более сдержанный рост, по данным аналитиков «Нильсен», наблюдается у кальвадоса — французского фруктового (яблочного или грушевого) бренди — увеличение в натуральном выражении составило 13,2%, в денежном — 15%, у итальянской граппы — на 11,7% и 16%. В то же время аналитики заметили снижение продаж у самогона — на 3,7% и 1,2%.

По словам руководителя направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслана Брагина, хотя экзотические для российских потребителей напитки сейчас демонстрируют рост продаж, они в значительной степени остаются нишевым продуктом. Тем не менее, по его данным, продажи в компании чачи, произведенной в Абхазии, за прошлый год выросли на 130% год к году. Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что толчком для роста спроса на экзотические категории стало формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, к которому ранее проявлял меньше интереса.

Категория соджу растет в основном за счет эффекта низкой базы, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По его словам, сейчас такой интерес к напитку вызван тем, что он значительно недавно появился в России в достаточных объемах.

В Simple Group сообщили “Ъ”, что в портфеле компании представлена всего одна марка соджу — за прошлый год ее продажи увеличились на 15%. По данным самой компании, с 2021 по 2023 год импорт напитка вырос почти на 76,8%, до 504 тыс. литров. Соджу растет на фоне роста интереса ко всему азиатскому, особенно среди молодежи, считают в группе.

По словам секретаря гильдии «Алкопро» Андрея Московского, за последние два года ряд российских алкогольных компаний локализовали выпуск соджу. В связи с тем, что производимый в России корейский напиток продается дешевле импортного, это в значительной степени подогревает к нему интерес со стороны потребителей, объясняет эксперт. В специализированных магазинах цены на локальную продукцию начинаются в среднем с 270 руб. за бутылку объемом 375 мл, а импортная продукция торгуется от 750 руб. за бутылку в 360 мл.

Осенью 2023 года калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» первым в России запустил производство собственного бренда соджу Stun (см. “Ъ” от 19 сентября 2023 года). По словам владельца КЛВЗ «Кристалл» Павла Победкина, в 2024 году соджу стало главным драйвером роста продаж у компании в категории аперитивов — почти 350%. Однако это во многом связано с тем, что его полноценные продажи начались только в прошлом году, уточняет он. Тем не менее эксперт ожидает сохранения положительной динамики в 2025 году. «Основной рост сейчас идет именно за счет увеличения дистрибуции и охвата рынка»,— говорит господин Победкин. По его словам, поэтому сегмент становится интересным и для самих производителей.

В начале 2024 года Алкогольная сибирская группа впервые для себя начала выпуск подобной продукции под марками Soju и Sibsa. Самый популярный бренд в алкогольной индустрии в целом — это соджу Jinro южнокорейской компании Hitejinro, занимающее первую строчку рейтинга The Millionaires’ Club издания Drinks International с общим объемом мировых продаж около 87,6 млн декалитров в 2023 году.

Несмотря на текущий рост спроса на экзотический для российских потребителей алкоголь, в скором времени может возникнуть замедление темпов его розничных продаж, не исключает Алексей Небольсин. Такая продукция в обозримом будущем едва ли потеснит водку, соглашается Вадим Дробиз. По данным «Нильсен», натуральные продажи водки в РФ стагнируют, а в денежном выражении выросли на 6,5%.

Владимир Комаров