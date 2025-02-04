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Минобороны хочет дать второй шанс не прошедшим медкомиссию

Источник в ведомстве прокомментировал изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе

Источник «Ъ» в Минобороны прокомментировал проект правительственного постановления, вносящего изменения в порядок работы медкомиссий в военкоматах. Ранее ведомство предложило, в частности, изменить категории годности для некоторых призывников и контрактников с диагнозами «сифилис» и «гипертония». Источник «Ъ» в Минобороны дал понять, что изменения предложены с учетом опыта проведения СВО: они должны расширить возможности для поступления на службу для желающих, которые ранее по медицинским показаниям сделать этого не могли.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Источник «Ъ» в Минобороны прокомментировал проект постановления правительства, вносящего изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, которым руководствуются медкомиссии в военкоматах при определении категорий годности призывников, новобранцев и контрактников. Проект постановления был ранее опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как ранее сообщал «Ъ», в Минобороны предлагали скорректировать категории для призывников и граждан при первоначальной постановке на воинский учет с диагнозом «сифилис».

Сейчас для этой категории, страдающей «первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативации микрореакции преципитации (когда в течение года после окончания терапии наблюдается снижение титра антител, но полного излечения не происходит.— “Ъ”)», медкомиссиям военкоматов предписано определять категорию годности В (ограниченно годен, не подлежит призыву в мирное время).

В Минобороны РФ предлагают изменить категорию годности для этих призывников на Б4 (инженерные и железнодорожные войска, связисты, техники, охранники ВОХР). Кроме того, в проекте предлагалось добавить в положение «гипертоническую болезнь I стадии» и изменить категорию годности для контрактников с «умеренно выраженными эндогенными психозами» (см. «Ъ» от 4 февраля).

Источник «Ъ» в Минобороны сообщил, что изменения разработаны «в целях совершенствования системы медицинского освидетельствования военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции».

Они касаются «требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, желающих заключить контракт с ВС РФ или поступающих в высшие военные учебные заведения».

«Изменения не ужесточают требования, а расширяют пояснения в статьях расписания болезней в целях упрощения врачами-специалистами подходов при различных заболеваниях, в том числе излеченных, что расширяет возможности для поступления на службу желающих, кто ранее по медицинским показаниям не мог,— пояснил источник.— В условиях проведения СВО и желания поступить на службу большого числа людей такие изменения дают возможность пройти повторное освидетельствование для прохождения военной службы». При этом собеседник заверил, что службу в армии «по-прежнему смогут проходить только граждане, не имеющие серьезных ограничений по здоровью».

Иван Тяжлов

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