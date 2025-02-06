Планшеты нарасхват

Продажи планшетов в России по итогам прошлого года показали исторический рекорд: 3 млн штук при выручке более чем в 60 млрд руб. Среди лидеров —Huawei, Honor и Apple, восстановивший свою долю после падения в предыдущих годах. Одной из причин бурного роста стала популярность онлайн-кинотеатров, доля смотрения у которых увеличилась за год на 20–30%. Коме того, потребители все чаще выбирают планшеты одного бренда со смартфоном, чтобы использовать их в единой экосистеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2024 году в России было продано 3 млн планшетов на сумму 61,7 млрд руб., что стало историческим максимумом в России, рассказали “Ъ” в МТС. В штуках лидером стал Xiaomi с долей в 15% рынка, обогнав прошлогоднего лидера Huawei (14% в 2024-м и в 2023-м) и Apple (7,2% в 2024-м и 10,2% в 2023-м). В деньгах лидером по-прежнему остался американский вендор, заняв 21% рынка, следом идут Xiaomi и Huawei с 17% и 15% рынка соответственно. Такой повышенный спрос гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов объясняет обновлением линейки устройств со стороны почти всех производителей, в том числе в доступном сегменте. «Кроме того, растет и экосистемность, потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования»,— указывает он, добавляя, что за последние несколько лет сами устройства стали более функциональными, что позволяет расширить спектр решаемых задач.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают рекорд. По их данным, за 2024 год россияне купили 3,1 млн планшетов на сумму 63,5 млрд руб., рост в количестве год к году составил 22%, в деньгах 23%.

Годом ранее “Ъ” писал, что рынок планшетов в РФ увеличился впервые за три года на 32% в штуках и 30% в деньгах (см. “Ъ” от 15 января 2024 года). Тогда эксперты объясняли такую тенденцию ростом цен в сегменте ноутбуков.

В количественном выражении лидерами российского рынка прошлого года, по данным «М.Видео-Эльдорадо», стали Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple, а в деньгах на первом месте американский Apple, следом Samsung и Huawei.

«iPad 2021 года остается фаворитом в своем сегменте благодаря проверенному временем сочетанию качества Apple, оптимизации системы iPad OS и длительной поддержке со стороны производителя»,—подчеркивает руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский. По его словам, чаще всего планшет от американского вендора выбирают для творчества и просмотра контента.

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Аналогичные данные предоставляют и в «Марвел-Дистрибуции», добавляя, что после ухода Apple из РФ американский вендор потерял часть рынка, однако в 2024 году стабилизировал свои продажи. «Этот же тренд поддержали и другие некогда крупнейшие бренды Samsung и Lenovo, прекратившие официальные поставки»,— говорит он, добавляя, что совокупная доля отечественных брендов, таких как Fplus, Digma, Irbis, BQ и др., составляет 13% в штуках, сократив свою долю год к году на четыре процентных пункта.

Продажи планшетов в РФ падали последние несколько лет из-за спроса со стороны покупателей на смартфоны с большим экраном, что позволяло совмещать в одном устройстве и смартфон, и планшет, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Сейчас производители смартфонов перестали анонсировать интересные устройства с большим экраном, поэтому потребители стали чаще обращать внимание на планшеты»,— подчеркивает он. Однако основной причиной спроса на планшеты господин Кусков называет рост популярности в РФ онлайн-кинотеатров и UGC-платформ. По его оценке, в 2024 году потребление таких медиа выросло на 20–30%. При этом он отмечает, что рост спроса будет зависеть от дальнейшей политики производителей планшетов: обновления модельного ряда и цен.

Тимофей Корнев