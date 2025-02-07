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Коммерсантъ FM
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Путин поручил правительству добиться снижения инфляции в 2025 году

Президент Владимир Путин назвал текущий уровень инфляции в России «вызовом для всех нас». Он поручил правительству добиться с этом году снижения инфляции. В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава государства заявил, что следует обеспечить долгосрочный рост экономики страны.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции»,— подчеркнул президент. Такой цели, по мнению господина Мишустина, можно достичь совместно с Банком России. «Возможно, будет не столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно — остановить инфляцию и сделать все ... для того, чтобы ... обеспечить долгосрочный рост экономический»,— отметил председатель правительства.

При этом, по словам господина Мишустина, экономика страны успешно справилась с давлением, которое оказывалось на нее извне. В отличие от стран, которые вводили санкции против России, она продолжает расти, тогда как «в ряде случаев ситуация там близка к стагнации».

Аналитики Банка России прогнозируют, что уровень инфляции на конец 2025 года достигнет от 5,2% до 8,6%. Размер среднегодовой ключевой ставки составит, по их версии, от 16% до 23,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аналитики не ждут от ЦБ смягчения».

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