Разнарядка по Гиппократу

Как стало известно “Ъ”, Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. После выпуска им придется два или три года потрудиться в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. При этом молодые медики смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, называют инициативу «крутой, но справедливой». Впрочем, юрист предупреждает, что законопроект может нарушить принцип свободы выбора работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Инициатива Минздрава оформлена как поправки к закону «Об образовании» (документ есть в распоряжении “Ъ”). Если инициатива будет принята, выпускники вузов обязаны будут минимум три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Отметим, это может быть как государственная, так и частная больница. Для выпускников колледжей предусмотрена аналогичная отработка сроком в два года. При этом бюджетники смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию.

Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение. Отметим, подготовка студента-медика обходится госбюджету в среднем в 203,1 тыс. руб. в год. Исходя из этих цифр, штраф может составить около 2,5 млн руб. Порядок мониторинга трудоустройства будет установлен правительством; источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, предполагает, что для этого могут быть использованы инструменты Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — например, федеральный реестр медорганизаций и федеральный регистр медработников.

Также Минздрав РФ предлагает увеличить вдвое штраф для так называемых целевиков. Напомним, что в рамках «целевого набора» региональные минздравы или медицинские учреждения заключают с отдельными абитуриентами договоры, предполагающие их трудоустройство после выпуска, а образование оплачивает государство. Если «целевик» не выполняет свои обязательства, то в настоящее время должен возместить полную стоимость обучения.

Кроме того, может появиться новое важное условие: продолжение обучения таких выпускников по программам ординатуры возможно только в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком. Добавим, прошлой осенью спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всего 34% целевиков «возвращаются в больницы работать».

Источник в Минздраве подтвердил “Ъ”, что такой законопроект готовится.

Пока неизвестно, коснутся ли нововведения тех студентов, что уже сейчас учатся на бюджете.

Юрист Алина Лактионова из национальной юридической компании «Митра» обращает внимание, что «введение такого условия, как согласие на обязательное трудоустройство, ограничивает доступность образования и свободу выбора работы, требуя веского юридического и социального обоснования».

Директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто считает, что инициатива повысит качество медпомощи первичного звена и поможет решить проблему с нехваткой кадров в отрасли. Напомним, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что дефицит врачей в России составляет около 25–26 тыс. человек, среднего медперсонала — около 50 тыс. Впрочем, господин Шляхто предлагает сократить срок отработки до одного-двух лет для выпускников, которые планируют идти в науку, чтобы они «не растеряли мотивацию». Кроме того, он считает необходимым предусмотреть отсрочку обязательного трудоустройства для тех, кто намерен сразу после выпуска поступать в ординатуру.

Ректор Саратовского государственного медуниверситета Минздрава РФ Андрей Еремин полагает, что выпускникам будет очень полезен опыт работы в государственной системе здравоохранения. Также он «двумя руками» поддерживает увеличение штрафов за неисполнение обязательств: по словам ректора, сейчас некоторые студенты рассматривают систему целевого договора в качестве «беспроцентного кредита» на образование.

«Конечно, у всех на уме советская система распределения, но мы понимаем, что в идеальном формате к ней уже вернуться сложно. А предложенные меры достаточно гибкие», — говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Вместе с тем он подчеркивает, что систему отработок необходимо будет тщательно настроить на местном уровне: «Очень важно, кто и как принимает молодых специалистов на рабочем месте, какие меры социальной поддержки будут приняты. Очень важна роль региональных властей, министерств здравоохранения».

Инициатива повысит вероятность того, что молодые медики выберут работу в госмедицине и останутся жить в регионе, надеется министр здравоохранения Смоленской области Виктория Макарова: «Эти первые два-три года для средних медработников и для врачей — очень важный период, когда они становятся профессионалами. А мы создаем социальные условия для того, чтобы они могли жить и работать в регионе. Мы надеемся, что они женятся, создадут семью. Вероятность того, что они надолго останутся, гораздо выше, чем до введения законопроекта». Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников указывает, что законопроект «идет в унисон с определенной парадигмой развития медицинских объектов и обновления медицинского оборудования». По его мнению, приток молодых специалистов в госбольницы даст понимание, какое оборудование нужно для работы.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович называет инициативу Минздрава «крутой, но справедливой». Она считает, что обязательная отработка не нарушает права тех студентов, за обучение которых заплатил бюджет: «Это справедливая сделка. По сути, мы возвращаемся к модели, похожей на распределение — государство платит за студента, тот отдает долг. Когда мы перешли на рыночный механизм, то решили, что рыночную свободу нельзя ограничивать. Но здесь и нет рыночной свободы, а есть общественные затраты — и общество может потребовать их вернуть». Кроме того, по мнению госпожи Попович, важно «смотреть в будущее» и создавать условия, чтобы молодые медики «не сбежали из бюджетной системы», отработав там положенные два или три года.

Наталья Костарнова