Спрос рождает удаление

В 2024 году количество вакансий специалистов по кибербезопасности увеличилось по данным разных сервисов на 17–50%, однако количество резюме сократилось на 6%. Работодатели считают, что удовлетворить потребность в качественных специалистах удастся только спустя годы, в то время как количество кибератак только растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным сервисов по поиску работы, в IT-секторе вырос спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ). В HeadHunter (HH) говорят, что число вакансий на площадке увеличилось за 2024 год на 17%, до 27,3 тыс. По данным SuperJob — на 50%, «Хабр.Карьеры» — на 18% (в компаниях не предоставили абсолютные цифры). При этом в 2022–2023 годах интерес к специалистам по кибербезопасности на рынке оставался стабильным. Так, по данным HH, количество вакансий за этот период выросло только на 2,9%, до 23,4 тыс. «В 2022–2023 годах динамики по этим показателям не наблюдалось»,— говорят в «Хабр.Карьере».

При росте спроса на ИБ-специалистов количество резюме, которые соискатели разместили на платформе SuperJob, снизилось на 6%.

Вместе со спросом выросли и зарплаты. Так, зарплатные предложения в Москве выросли на 12%, подсчитали в SuperJob. Максимальная зарплата для директора по информационной безопасности достигает 1 млн руб. в месяц при медианной 450 тыс. руб. Калькулятор зарплат «Хабр.Карьеры» показывает рост медианных зарплат всех позиций в отрасли в 2024 году на 17,3%, до 146 тыс. руб.

Дефицит специалистов по кибербезопасности подтверждает гендиректор эксперт-рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. «Все хорошие "безопасники" уже заняты работой, а из вузов выходят только "сырые" кадры, которых в любом случае необходимо дообучать. На фоне возросшей актуальности информационной безопасности из-за геополитической обстановки таких кадров стало не хватать»,— говорит он.

Ранее “Ъ” писал, что крупнейшие российские IT- и телекоммуникационные компании в прошлом году сократили общее количество размещенных IT-вакансий на 15–18% (см. “Ъ” от 16 января).

Сокращение IT-специалистов в компаниях только усиливает рост спроса на специалистов по кибербезопасности, считает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. «Сокращение IT-специалистов напрямую связано с ростом спроса на аналитиков в области информационной безопасности (security researcher.— “Ъ”), которые занимаются исследованием в области защиты компьютерных систем и сетей от различных угроз, в том числе поиском уязвимостей»,— добавляет он. Если раньше поиском уязвимостей и анализом кода в том числе занимались IT-специалисты, то из-за сокращений эта нагрузка «передалась» ИБ-специалистам, добавляет господин Хлебунов.

Дополнительным фактором, затрудняющим увольнение кадров в ИБ-отделах, директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров называет наличие соответствующих допусков для работы с госорганами и спецслужбами. «Соответствующий допуск получается за несколько месяцев, и многие компании заранее держат в штате несколько имеющих его сотрудников»,— отметил эксперт.

Нехватка кадров в информационной безопасности становится ключевым ограничением для развития отрасли в целом, считает директор по управлению талантами ГК «Солар» Людмила Макарова. «Рынок ИБ еще далек от насыщения технологиями и реализации задач импортозамещения. К тому же количество киберугроз не снижается. Но вероятно, на горизонте трех—пяти лет произойдет некоторая стабилизация ситуации с количеством необходимых специалистов»,— прогнозирует она.

«Но в ближайшие пять лет и спрос на специалистов будет стабильно расти, да и в целом потребность в безопасности никуда не денется»,— добавляет начальник отдела по ИБ компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.

Филипп Крупанин