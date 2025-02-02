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Коммерсантъ FM
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США вводят пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены.

Информацию Белого дома передает Associated Press. Не уточняется, когда пошлины вступят в силу. Высокопоставленный чиновник сказал агентству, что более низкая ставка для нефти, газа и электроэнергии из Канады связана с желанием минимизировать возможное повышение цен на бензин или коммунальные услуги.

Повышение пошлин — предвыборное обещание Дональда Трампа. Он объяснял это борьбой с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Премьер Канады Джастин Трюдо обещал, что страна немедленно ответит на пошлины США. Оттава не исключала прекращение поставок электроэнергии и энергоносителей в США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум говорила, что у ее страны есть план на случай, если Вашингтон введет пошлины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последнее канадское предупреждение».

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