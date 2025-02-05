Машины вызвали на скидочную ставку

Рынок новых легковых автомобилей в январе показал неплохие результаты для месяца с традиционно низким спросом. Продажи поддержали скидки от дилеров, которые столкнулись с затовариванием складов и ожидания дальнейшего роста цен. Продавцы ждут повышения спроса и в феврале, эксперты же не столь оптимистичны. Судьбу авторынка 2025 года, вероятно, решит март, сходятся во мнении и те, и другие. Если произойдет традиционное для сезона оживление, у года неплохие перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 11% год к году, до 89,07 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Сергей Удалов из «Автостата» поясняет, что положительная динамика связана с выгодными предложениями: дилеры и импортеры охотно предоставляют скидки, в том числе на фоне затоваривания. Кроме того, добавляет эксперт, рынок продолжает подстегивать ожидание дальнейшего роста цен. По прогнозу агентства, за первое полугодие новые машины могут подорожать на 10%.

Гендиректор агентства Сергей Целиков добавляет, что рост продаж в годовом выражении связан и с эффектом низкой базы. «В начале 2024 года авторынок еще восстанавливался»,— уточняет он.

В целом достигнутый результат довольно значительный для января, который традиционно считается месяцем с низким спросом, соглашаются опрошенные “Ъ” эксперты.

По данным «Автостата», продажи бессменного лидера рынка — Lada — в январе выросли на 23,6%, до 27,54 тыс. штук. Второе место и самый продаваемый зарубежный бренд — китайский Haval с ростом реализации на 22,9%, до 11,83 тыс. штук. Замыкает топ-3 Chery, продажи которой выросли на 1,8%, до 8,96 тыс. штук. Следом идут Geely и Changan. Реализация первого снизилась на 30,9%, до 6,22 тыс. штук, а второго — выросла на 3,8%, до 5,08 тыс. штук. Кроме Geely из топ-10 марок продажи сократились у Omoda и Tank — на 12,8% и 3,5% соответственно.

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Доля (%) Изменение к январю 2024 года (%) 1 Lada Granta 11 422 12,82 11,8 2 Lada Vesta 8007 8,99 48,8 3 Haval Jolion 4139 4,65 –4,7 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 4043 4,54 23,2 5 Lada Niva Travel 3101 3,48 –3,8 6 Chery Tiggo 4 Pro 2822 3,17 9,3 7 Lada Niva Legend 2779 3,12 –16,6 8 Geely Monjaro 2309 2,59 –36,7 9 Haval M6 2307 2,59 10,2 10 Lada Largus VP 2173 2,44 2876,7 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Господин Целиков отмечает, что, вероятнее всего, снижение продаж у марки Geely на российском рынке продолжится. «У Geely сейчас часть модельного ряда уходит на Belgee (китайско-белорусский бренд, совместное производство с Geely.— “Ъ”), часть — на Knewstar»,— поясняет эксперт. Кроме того, в прошлом году автомобили Geely активно ввозились по параллельному импорту, в том числе популярные модели кроссоверов Monjaro и Coolray. А с индексацией утильсбора с 1 января этот канал «прикрылся» еще больше, уточняет Сергей Целиков.

В модельном рейтинге «Автостата» первенство в январе сохраняет Lada Granta, на втором месте — Lada Vesta. Топ-3 и самая популярная иномарка — Haval Jolion. Продажи этих моделей российских автомобилей выросли на 11,8% и 48,8% соответственно, а китайского — снизились на 4,7% год к году. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, динамика Haval Jolion может быть связана с исключением из льготных программ автокредитования и лизинга, а также подорожанием модели.

В целом рынок новых легковых машин в январе был бодрым, но он не задает линию тренда на весь год, считает замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Активный январь и хорошие продажи — это следствие инерции от маховика, который участники рынка, такие как банки, импортеры и дилеры, раскручивали весь прошлый год»,— добавляет он. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что продажи компании в январе были чуть выше ожиданий, хотя первые две недели «были катастрофичными» с точки зрения трафика и сделок. После праздников, уточняет он, ситуация начала улучшаться.

Судьбу авторынка в феврале участники отрасли и эксперты видят по-разному. Директор департамента новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов считает, что в феврале реализация машин вырастет. «Это связано прежде всего с отсутствием длительных праздничных дней и тем, что весь месяц является полноценным рабочим»,— полагает он, прогнозируя, что рынок достигнет 105–110 тыс. штук. Господин Ольховский также ожидает дальнейшего роста продаж в том числе за счет новой торговой политики импортеров. По его словам, речь идет не о ценах, а о «передаче дилерам складов» и сокращении издержек. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин соглашается, что в феврале рынок будет выше январского, причем существенно. Но все будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке на заседании, которое состоится 14 февраля, добавляет он.

Но эксперты «Автостата» прогнозируют падение продаж в феврале относительно прошлогодних показателей. Не исключено, что в марте динамика также будет отрицательной, считает господин Целиков, уточняя, что первый весенний месяц станет показательным для всего года. «Март покажет, есть ли традиционный всплеск спроса. Если его не будет, год будет дохлым. Если произойдет оживление, год будет получше»,— отмечает эксперт.

Наталия Мирошниченко