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Коммерсантъ FM
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Интеллект пробивается в реестр

Правительство намерено внести электронику для ИИ в реестр на особых условиях

Минпромторг предлагает включить электронику и компоненты для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в реестр радиоэлектроники в рамках 719-го постановления, которое определяет степень отечественного происхождения продукции. Также планируется добавить увеличенный коэффициент по налогу для заказчиков такого оборудования, что должно усилить работу с ИИ в РФ. Однако участники рынка обращают внимание, что вместе с этим вводится и ограничение на использование иностранных чипов для работы нейросетей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В реестр российской радиоэлектроники планируется включать оборудование и микроэлектронику, которые необходимы для работы с ИИ (интегральные схемы и т. д.), следует из проекта постановления, опубликованного 4 февраля на портале regulation.gov. Документ вносит изменение в постановление правительства РФ-719 (определяет степень «отечественности» российской электроники), которое также определяет критерии включения такого оборудования и дополнительные льготы для производителей.

Также министерство предлагает увеличивать на коэффициент 0,25 число присваиваемых за «отечественность» баллов, если компоненты соответствуют требованиям по ИИ-продукции, которые также указаны в проекте. В Минпромторге добавили, что если основное средство производства включено в реестр и относится к сфере ИИ, то можно учитывать расходы на него с коэффициентом 2, что можно рассматривать как снижение налога на прибыль. В министерстве добавили, что положения направлены на то, чтобы стимулировать развитие технологий ИИ в отечественной радиоэлектронной продукции.

«Продукты ИИ пока не имели льгот, сейчас регулятор это исправляет и дает возможность учитывать расходы с применением снижения налога»,— подчеркивает директор департамента индустриальных ПАК компании Fplus Илья Левчук. «Этим постановлением определяются баллы и льготы для производителей ИИ, мы изучаем возможности, так как будем выпускать специализированные серверы»,— напомнил он.

В конце 2024 года “Ъ” писал, что инвестиции российских разработчиков и производителей электроники в оборудование для работы с ИИ увеличились год к году на 40% (см. “Ъ” от 2 декабря).

Сейчас, говорит источник “Ъ” среди разработчиков микроэлектроники, почти для каждого продукта в реестре Минпромторга есть признак его отнесения к решениям с использованием искусственного интеллекта. «С учетом установок и курса РФ на развитие ИИ подобный шаг выглядит логичным»,— подчеркивает он.

Однако, говорит представитель компании «РекФэйсис» (делают программное обеспечение на основе технологии распознавания лиц), опубликованные дополнения к проекту постановления направлены на повышение требований к степени локализации производства микроэлектроники и ПО в области ИИ. «Также, судя по документу, предлагается повысить барьер на доступ иностранных чипов для ИИ, имеющих аналоги в РФ, к госзакупкам»,— объясняет он. По его оценке, подобные изменения могут привести к разрывам между спросом и реальными возможностями производителей, так как текущие производственные возможности не имеют достаточной емкости, чтобы закрыть все потребности. Кроме того, продолжает эксперт, сами компании будут вынуждены увеличивать затраты на квалифицированных специалистов в области разработки и сопровождения линеек продуктов для ИИ.

Поправки и критерии к оборудованию для ИИ позволят снизить риски фальсификации, когда решения, косвенно относящиеся к задачам в области ИИ, выдают за значимые достижения в этой области, считают в компании «ХайТэк» (делают тензорные процессоры, ранее принадлежали IVA Technologies).

Тимофей Корнев

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