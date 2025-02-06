Трампгендер

Главным элементом спортивной повестки для Дональда Трампа стала борьба за защиту женского спорта. Своим указом американский президент запретил трансгендерным атлетам участвовать в соревнованиях женщин. От него пострадают не только некоторые спортсменки из местных студенческих чемпионатов, после смены пола добившиеся серьезных успехов, скажем, в плавании и волейболе, но и, возможно, иностранцы. Указ предусматривает отказ таким атлетам во въезде в США для участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Причем, судя по предвыборной кампании, господин Трамп трактует понятие «трансгендер» довольно широко, включая в эту группу и тех, кто, официально не поменяв пол, имеет явные отклонения в физиологии — например, боксершу Иман Хелиф, чье выступление на летних Олимпийских играх в Париже спровоцировало громкий скандал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря указу Дональда Трампа пловчиха-трансгендер Лия Томас больше не сможет участвовать в женских соревнованиях

Фото: John Bazemore / AP Благодаря указу Дональда Трампа пловчиха-трансгендер Лия Томас больше не сможет участвовать в женских соревнованиях

Фото: John Bazemore / AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный «не допустить» мужчин в женский спорт. В тексте документа указывается, что в последнее время многие американские образовательные учреждения и спортивные ассоциации «разрешили мужчинам соревноваться с женщинами». Эта практика названа «унизительной, несправедливой, опасной» и «дискриминационной». Положить ей конец Дональд Трамп намерен с помощью запрета на участие в женских состязаниях трансгендерным атлетам.

То, что тема, с ними связанная, чрезвычайно заинтересовала господина Трампа, стало понятно еще во время его предвыборной кампании. По ходу нее он нередко обращал внимание на необходимость «защиты прав» спортсменок, имея в виду, что с ними конкурируют и те, кто должен состязаться с мужчинами. Обычно, оценивая эти высказывания, американские аналитики указывали на лояльность к трансгендерам в американском студенческом спорте.

Курирующая его структура — NCAA — до сих пор не запрещала прошедшим процедуру смены пола соревноваться в женских турнирах, лишь заставляя их искусственно снижать уровень тестостерона.

Некоторые экс-мужчины после такой процедуры добились больших успехов по крайней мере на студенческом уровне. Это касается, скажем, пловчихи Лии Томас и волейболистки Блэр Флеминг. Их победы спровоцировали резонансные скандалы. На госпожу Томас подавали иск в суд пловчихи Пенсильванского университета, настаивавшие на наличии у нее «незаконных преимуществ», а семь прошлогодних матчей команды университета Сан-Хосе, за которую выступает госпожа Флеминг, были сорваны из-за отказа выходить на них ее соперниц, ссылавшихся в том числе на потенциальную угрозу здоровья из-за чересчур сильного удара волейболистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансгендерная волейболистка Блэр Флеминг во время матча среди колледжей NCAA (октябрь 2024)

Фото: David Zalubowski / AP Трансгендерная волейболистка Блэр Флеминг во время матча среди колледжей NCAA (октябрь 2024)

Фото: David Zalubowski / AP

Теперь Министерство образования США должно будет следить за выполнением требований указа и применять санкции, в частности в виде пересмотра условий финансирования, к учебным заведениям, их нарушающим. NCAA в своем комментарии отметила, что «изучает документ» и «в ближайшие дни» «приведет свою политику в соответствие с ним».

Но громко прозвучала новость об указе Дональда Трампа не только в США. Дело в том, что в нем есть и международная составляющая. Она относится к следующим летним Олимпийским играм, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В своем заявлении, посвященном подписанию указа, Дональд Трамп сказал, что не допустит выступления на них трансгендеров.

Ответственность за реализацию этой задачи возложена на Министерство внутренней безопасности США. Оно должно будет отвергать все обращения за получением въездной визы в страну, сделанные мужчинами, «идентифицирующими себя как спортсменок». Эти обращения будут приравниваться к «попытке мошенничества».

Во что может этот запрет вылиться на практике, трудно предсказать. Строго говоря, явной «трансгендерной проблемы» на элитном спортивном уровне не существует. Фактически единственный прецедент — это новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, однажды взявшая серебро на чемпионате мира и без блеска выступившая на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Но еще во время предвыборной кампании стало очевидно, что термин «трансгендер» Дональд Трамп трактует достаточно широко. Допустим, различные медиаресурсы обращали внимание на то, что слова о «трансгендерном безумии» в спорте он иллюстрировал фото Иман Хелиф.

Победа этой алжирской боксерши на прошедшей летом 2024 года Олимпиаде в Париже превратилась чуть ли не в самый скандальный ее эпизод. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил госпожу Хелиф к соревнованиям, несмотря на то что ранее Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила спортсменку от своих турниров, после того как она не прошла гендерный тест.

Осенью издание Le Correspondant обнародовало якобы оказавшиеся в его распоряжении результаты медицинского обследования Иман Хелиф. Они показали, что та является носительницей мужской Y-хромосомы и еще ряда мужских признаков.

Однако госпожа Хелиф никогда не проходила процедуру смены пола и всегда подчеркивала, что является женщиной, а МОК энергично отстаивал легитимность ее участия в Олимпиаде, ссылаясь на то, что обязан в первую очередь доверять информации из паспорта спортсмена.

Insidethegames полагает, что указ Дональда Трампа оказывает определенное «давление» на МОК, который вскоре, после выборов в марте нового президента вместо покидающего пост Томаса Баха, впрочем, может ужесточить свою гендерную политику. По крайней мере нынешний мягкий подход не устраивает одного из фаворитов гонки Себастьяна Коу, главу Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Алексей Доспехов