Игры детям не игрушка

Члены рабочей группы при комитете Госдумы по защите семьи 5 февраля обсудили законопроект, регулирующий разработку и распространение видеоигр. Депутаты, психологи и другие эксперты сошлись на том, что вопросы доступа детей к игровому контенту нельзя оставлять на откуп родителям. Глава комитета Нина Останина (КПРФ) даже предположила, что дело может дойти до прямого ограничения государством доступа в интернет для несовершеннолетних. Представители отрасли, напротив, выступали за более мягкие меры профилактического характера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутатов, у многих поклонников видеоигр — как детей, так и взрослых — голова занята совсем не тем, чем нужно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мнению депутатов, у многих поклонников видеоигр — как детей, так и взрослых — голова занята совсем не тем, чем нужно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр» внесла в Думу 12 декабря 2024 года группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным («Единая Россия»). Они предложили ввести для распространителей и пользователей видеоигр ряд требований, связанных с идентификацией. Также владельцы игровых сервисов должны будут обеспечить издателям техническую возможность информировать игроков о содержании продукции, в том числе потенциально неприемлемом (см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года).

Шуму вокруг внесенного законопроекта много, сразу предупредила Нина Останина, поэтому депутатам важно понять детали: является ли видеоигра самостоятельным произведением, требующим отдельной экспертизы (в том числе по критериям возрастного регулирования), и как подобный контент вообще влияет на физическое и психическое здоровье пользователей. Пока же парламентарии не придумали ничего лучше, чем опереться на международный опыт, признала глава комитета.

Управляющий партнер коммуникационного агентства Heads’made Ярослав Мешалкин сообщил, что внимания заслуживают несколько зарубежных подходов: китайский (общие ограничения для детей в интернете с централизованной системой доступа к трафику и строгой верификацией), опыт ОАЭ и Южной Кореи, где «многое отдается на усмотрение родителей» (но с ними проводится разъяснительная работа), и вариант Евросоюза с собственной системой возрастных рейтингов и регулированием, направленным в основном на азартный контент.

Как выяснилось по итогам дискуссии, парламентарии, чиновники и близкие к РКН эксперты склоняются к китайскому формату, поскольку доверия к взрослым у них тоже нет. По мнению Нины Останиной, родители «далеко не всегда и везде имеют возможность контролировать своих детей, не везде выстроены отношения». Мама и папа, которые и сами играют «без ограничений по времени» и понимания, «во что они играют и как»,— это «тот пример, который не будет хорош», поддержала коммунистку представительница Минздрава Ольга Чебакова.

Систематизированных данных о влиянии игр на психику присутствовавшие не представили, но это не помешало ряду экспертов заявить об «очевидном травмирующем воздействии на детей».

«А исследований не существует, нет заказа государства»,— посетовал один из них. Зато есть статистика, согласно которой лишь 2% видеоигровой продукции создаются в России, а почти все остальное поступает из недружественных государств, негодовали сторонники жестких мер.

Технические специалисты, однако, китайский вариант пока отвергают. Представитель Главного радиочастотного центра Станислав Махортов просветил участников, что в КНР каждый пользователь интернета идентифицирован по учетной записи, а в РФ доступ в интернет свободный.

«А можем мы ограничить вход в интернет для несовершеннолетних?» — спросила о наболевшем Нина Останина.

«Это очень серьезное предложение, выходящее за рамки регулирования видеоигр»,— ответил эксперт. «Ну а мы здесь для чего собрались? Нельзя без широкого, комплексного подхода сдвинуть эту тему с мертвой точки,— не ослабляла напор глава комитета.— Взрослые пусть входят, сколько хотят, а если речь идет о детях, технически это надо регулировать».

Отраслевики между тем выступили за более тонкий подход. Доступ детей и молодежи к неподходящим для них видеоиграм — не вопрос издателей, но вопрос цифровой и финансовой грамотности прежде всего родителей, настаивал директор Ассоциации игровой индустрии Владимир Прокуронов: «Истории из СМИ — они про то, что, наверное, не стоит давать пин-код от карточки десятилетнему ребенку». По его убеждению, соответствующие темы вполне можно проработать со взрослыми, к примеру, в рамках цифрового диктанта Минцифры. Тогда хватит и предупреждающей маркировки с возрастными ограничениями.

Схожей позиции пока придерживаются и в Минцифры. По словам представителя ведомства Олега Кузнецова, в данном вопросе «профилактика актуальна как никогда». К тому же «топорная» работа оттолкнет пользователей от развивающегося рынка российских видеоигр, отметил чиновник. Тем более что вариантов обхода любых блокировок, даже и в самом Китае, остается великое множество, охотно добавил Владимир Прокуронов.

Григорий Лейба