Главу Северодонецка Моргунова задержали по подозрению в бандитизме и похищениях

В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов, сообщил Следственный комитет России (СКР). По версии следствия, он предоставлял информацию участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества и вымогательства.

Николая Моргунова подозревают в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении человека, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Его задержали следственные органы СКР по ЛНР при поддержке регионального управления ФСБ и главного управления уголовного розыска МВД России. В ближайшее время Николая Моргунова доставят на допрос в луганское подразделение СКР.

На основании материалов ФСБ и МВД следствие установило, что с мая 2014 года подозреваемый принимал участие «в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы». На тот момент Николай Моргунов занимал должность главы администрации городского округа Брянка в ЛНР. Как сообщает СКР, он обладал данными обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, их фактических и номинальных владельцах, финансовом положении состоятельных горожан. Эту информацию он передавал бандформированиям.

СКР расследует дела об 11 убийствах, шести фактах похищения людей, четырех разбойных нападениях, двух вымогательствах и хищении имущества предприятия на сумму в 6,2 млн руб. Все жертвы, как уточняет следствие, были в «неприязненных отношениях» с Моргуновым. В некоторых случаях задержанный прямо подстрекал к расправе над ними. Руководитель и участники преступной группы арестованы, их имена не приводятся.