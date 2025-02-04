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Коммерсантъ FM
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Голосовые вязки

Телефонных мошенников будут ловить с помощью базы биометрических данных

Для борьбы с телефонными мошенниками правительство РФ планирует собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности, при этом от последних не потребуется согласие. Данные будут аккумулироваться на единой антифрод-платформе, информацию о мошенничестве куда станут передавать органы власти и участники интернет-рынка. Операторы связи предупреждают, что если сбор данных потребует анализа всех телефонных вызовов, то это повлечет за собой значительные вложения в вычислительную инфраструктуру. Мнения экспертов относительно того, возможны ли злоупотребления в обращении с вектором голоса, разошлись.

Математически проанализированные голоса подозреваемых в мошенничестве предлагается собрать в единую базу

Математически проанализированные голоса подозреваемых в мошенничестве предлагается собрать в единую базу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Математически проанализированные голоса подозреваемых в мошенничестве предлагается собрать в единую базу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минцифры прорабатывает дополнительные меры борьбы с кибермошенниками. Так, предлагается собирать и хранить векторы голосов мошенников на единой антифрод-платформе, следует из подготовленного в правительстве пакета антимошеннических поправок (в частности, к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях…» и др.), с которым ознакомился “Ъ”. В документе отдельно указано, что согласия на сбор биометрических данных «лиц, совершивших мошенничество с использованием сети связи» не требуется.

Вектор — уникальное представление каких-либо данных (текста, изображения, голоса) в числовой форме, в результате их математического преобразования. Сравнение векторов позволяет судить о сходстве или различии между исходными данными.

На единую госплатформу по противодействию мошенничеству в интернете планируется выделить более 6 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года). Платформу планируют запустить в тестовом режиме в 2025 году, а в промышленную эксплуатацию — в 2026-м.

Также на единую платформу органы государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторы связи, провайдеры хостинга, социальные сети, маркетплейсы и граждане будут направлять сведения о правонарушениях. Информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации, говорится в документе.

При подключении дополнительных сервисов абонентами ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы, объясняет источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы. «Если выявлены ключевые слова или произошло совпадение по голосу, то система предупреждает абонента, что он разговаривает с мошенником»,— говорит он.

В Минцифры уверяют, что это не финальная версия документа и «о деталях говорить преждевременно», однако добавляют, что обсуждается ведение базы всех номеров мошенников и формирование базы векторов их голосов. «Использование указанных баз позволит выявлять звонки мошенников с помощью ИИ»,— подтверждают в министерстве, уверяя, что инициатива не коснется «обычных граждан»: «речь идет только о мошенниках». В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что под мошенниками в правительстве понимают «тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями».

Операторы связи называют «перспективным» использование векторов голосов мошенников. В «Вымпелкоме», однако, добавляют, что вопрос анализа векторов голоса «является не простым техническим решением». В Т2 объясняют, что технически операторы могли бы реализовать такие системы — по сигнатурам и паттернам идентифицировать мошенника во время разговора.

Сейчас для выявления мошеннических звонков в основном применяются системы, которые основаны на анализе статистических данных, добавляют в «МегаФоне». «Если речь будет идти о сплошном онлайн-анализе всех телефонных вызовов, то это потребует от операторов масштабных вложений в вычислительную инфраструктуру»,— объясняют в компании. В МТС отказались от комментариев.

«Вектор — это обезличенная необратимая информация, восстановление голоса из вектора невозможно»,— уверяет гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Источник “Ъ” на рынке ИИ добавляет, что векторы голосов нельзя привязать к конкретному человеку. При этом, специалисты по кибербезопасности говорят об обратном. С помощью ИИ возможно распознавать лица и голосовые данные с точностью до 80%, говорит руководитель R&D-лаборатории ГК «Солар» Максим Бузинов: «В случае утечки злоумышленники могут получить инструмент для массовой генерации аудиодипфейков». «Современные технологии деанонимизации позволяют с высокой вероятностью восстановить принадлежность биометрических данных конкретному лицу даже при их обезличивании»,— добавляют в «Информзащите».

Бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий опасается, что создание единой системы, в которой будут содержаться биометрические персональные данные, может приводить к росту числа злоупотреблений «и включению в нее невиновных лиц, которых мошенниками может назвать только суд».

Данная мера требует обоснования с точки зрения Конституции и правоприменительной практики, говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева: «Следует учитывать презумпцию невиновности: человек признается преступником только после вступления приговора в силу». Тем не менее адвокат юрфирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко добавляет, что биометрические персональные данные, например изображение гражданина, могут обрабатываться без согласия и до его признания виновным в совершении мошенничества, на стадии доследственной проверки.

Алексей Жабин

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