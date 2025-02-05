Дональд Трамп урезает ООН

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Двойной удар по структурам ООН глава Белого дома мотивировал плохим управлением всемирной организацией и несоответствием ее деятельности интересам США. Решение Дональда Трампа стало тревожным звонком для всей системы международных отношений, выстроенной вокруг «мирового правительства», и в то же время обнадежило его ближайшего ближневосточного союзника Израиль, имеющего с ООН свои давние счеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Новый указ Дональда Трампа, нанесший чувствительный удар по СПЧ ООН и БАПОР, продолжил его давнее выяснение отношений с международными организациями, которое он начал еще во время своего первого президентского срока.

Объясняя свое решение вывести США из СПЧ ООН и БАПОР, Дональд Трамп заявил, что «имеющая отличный потенциал ООН работает плохо» и не справляется со своими задачами, назвав причиной ее проблем «плохое управление».

США уже выходили из СПЧ ООН в первый президентский срок Трампа, однако вернулись в эту организацию в период правления администрации Байдена. Это вынудило Дональда Трампа продемонстрировать последовательность в этом вопросе, отменив решение своего предшественника. Как сообщило накануне подписания президентского указа издание Politico, Дональд Трамп убежден, что СПЧ ООН «не выполняет свои задачи и используется в качестве органа защиты стран, допускающих ужасные нарушения прав человека».

Кроме того, издание обращает внимание на то, что указ президента Трампа предписывает госсекретарю Марко Рубио регулярно докладывать Белому дому о том, какие еще международные организации или объединения «занимаются продвижением радикальной или антиамериканской политики».

Следующей структурой под эгидой ООН, которая может оказаться под ударом Вашингтона, рискует стать ЮНЕСКО. Указ Дональда Трампа, подписанный во вторник, предусматривает изучение вопроса о целесообразности дальнейшего участия США в этой организации.

Как заявили источники в Белом доме, президент Трамп недоволен ЮНЕСКО, которая ранее в своей деятельности «проявляла антиамериканскую предвзятость».

Комментируя антиооновские решения президента Трампа и его выпады против руководства организации, в штаб-квартире генсека ООН Антониу Гутерриша предпочли не вступать в клинч с главой Белого дома и попытаться спустить скандал на тормозах. «Поддержка, которую США с первого дня оказывают ООН, спасла бесчисленное количество жизней и укрепила глобальную безопасность. Генеральный секретарь с нетерпением ждет возможности продолжать продуктивные отношения с президентом Трампом и правительством США и укреплять эти отношения в сегодняшнем неспокойном мире»,— заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, словно ничего экстраординарного в отношениях США и ООН не произошло.

Не стали драматизировать ситуацию и в руководстве лишившегося американского финансирования СПЧ ООН. В пресс-службе швейцарского председателя СПЧ ООН заявили «РИА Новости», что бюджет этой организации определяется Генеральной ассамблеей ООН и таким образом «является неотъемлемой частью регулярного бюджета ООН». Таким образом, пока есть средства у самой ООН, остановка деятельности из-за отсутствия средств не грозит и ее Совету по правам человека.

Напомним, одним из первых указов Дональда Трампа на посту 47-го президента США стало решение о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как указано в документе, ВОЗ «неправильно действовала в пандемию COVID-19», не смогла «провести необходимые реформы» и оказалась «неспособной продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств—членов ВОЗ». В связи с этим, как заявил на этой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, возглавляемая им организация вынуждена заморозить набор персонала и ограничить поездки из-за кризиса с ликвидностью.

Сильнейший удар после прекращения американского финансирования испытало на себе и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

«Мы смогли выплатить заработную плату в январе, но ситуация в этом отношении становится все более сложной. Финансовый кризис острый, мы ничего не можем планировать»,— признала на брифинге в Женеве директор по коммуникациям БАПОР Жюльетт Тума.

Главный антагонист БАПОР — еврейское государство. В то время как руководство агентства указывает на его ключевую роль в осуществлении гуманитарных миссий в секторе Газа, израильская сторона продолжает настаивать, что под видом помощи мирным палестинцам БАПОР используется как источник финансирования контролирующего Газу радикального палестинского движения «Хамас». Ранее было установлено, что отдельные сотрудники БАПОР являются членами этой радикальной организации.

В октябре 2024 года израильский Кнессет принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. Закон запрещает агентству иметь представительства, предоставлять услуги и вести какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен после получения доказательств участия сотрудников агентства в беспрецедентной атаке на еврейское государство 7 октября 2023 года, унесшей более 1200 жизней.

Подписав указ о запрете финансирования БАПОР во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Дональд Трамп дал понять, что в давнем конфликте Израиля и БАПОР он безоговорочно на стороне своего ключевого ближневосточного союзника.

Между тем, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН», опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике», «новая администрация США будет "ковбойскими наскоками" испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы к американским интересам». Выразив сожаление в связи с тем, что в подходах новой администрации США «не прослеживается уважения Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН», российский министр, впрочем, выразил надежду, что в Белом доме в итоге наступит «отрезвление».

«Многополярность укрепляется, и США могли бы в перспективе стать одним из ответственных центров силы — наряду с Россией и Китаем»,— убежден Сергей Лавров.

Сергей Строкань