Чем известен новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

6 февраля новым генеральным директором «Роскосмоса» был назначен замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Баканов Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото 8 ноября 2016 года. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (в центре) во время посещения головного офиса компании «Спутниковая система "Гонец"», слева — гендиректор АО Дмитрий Баканов, справа — заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости 9 ноября 2020 года. Директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов на Международном форуме «Транспорт России» в Москве Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Дмитрий Баканов Следующая фотография 1 / 4 Дмитрий Баканов Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото 8 ноября 2016 года. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (в центре) во время посещения головного офиса компании «Спутниковая система "Гонец"», слева — гендиректор АО Дмитрий Баканов, справа — заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости 9 ноября 2020 года. Директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов на Международном форуме «Транспорт России» в Москве Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Дмитрий Баканов

Баканов Дмитрий Владимирович родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск в Казахстане. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист».

В 2006–2007 годах работал аналитиком финансового отдела в инвестиционной компании «Линк интернейшнл», операционистом отдела международных взаиморасчетов в банке «ЕвроАксис». В 2007–2008 годах — специалист отдела учета и контроля в банке ВЕФК, одновременно в 2008 году работал региональным аудитором в КБ «Ренессанс Капитал». В 2008–2011 годах — начальник отдела аудита корпоративных рисков IT-компании «Ситроникс».

В 2011–2019 годах возглавлял компанию «Спутниковая система "Гонец"», которая является единым оператором «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции.

Также являлся исполнительным директором Почтовой логистической компании (входит в «Почту России»), развивал линейки продуктов для b2b-сегмента.

В 2019–2021 годах — начальник департамента цифрового развития Минтранса, занимавшегося внедрением инноваций в транспортный комплекс. С апреля 2022 года — заместитель министра транспорта России.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Рост национальной конкурентоспособности как фактор обеспечения экономической безопасности России». Действительный государственный советник 1-го класса.