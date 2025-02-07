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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). Причиной стали действия МУС против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщила пресс-служба Белого дома.

Господин Трамп счел, что МУС «совершил незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля». Утверждается, что МУС «злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера» на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

«МУС не имеет юрисдикции в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС. Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны»,— говорится в пресс-релизе.

По распоряжению президента США будет заблокировано все имущество должностных лиц МУС, им и членам их семей запрещен въезд в Штаты. Также документом наложен запрет на любые пожертвования суду.

Как работает Международный уголовный суд

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МУС выдал ордер на арест премьера Израиля в ноябре 2024 года в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. The Guardian сообщала, что руководство МУС опасается жестких экономических санкций со стороны США.

О позиции США по палестино-израильскому конфликту — в материале «Ъ FM» «Трампу чужого надо».

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