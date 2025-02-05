Газе меняют собственника

Сектором Газа будут владеть США. Такое революционное заявление президент Дональд Трамп сделал по итогам переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Прибрежный анклав глава Белого дома пообещал полностью перестроить и превратить в популярный курорт. Палестинское население по его замыслу должно быть принудительно перемещено в другие страны. Арабский мир принял эту идею в штыки. Саудовская Аравия в необычайно резком заявлении отказалась восстанавливать отношения с Израилем, если палестинцы не получат права на собственную государственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху понравилась идея президента США Дональда Трампа выселить из сектора Газа палестинцев и сделать анклав международным курортом

Фото: Evan Vucci, AP Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху понравилась идея президента США Дональда Трампа выселить из сектора Газа палестинцев и сделать анклав международным курортом

Фото: Evan Vucci, AP

Израильская сторона сообщила, что переговоры между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне «превзошли все ожидания и надежды» — это был «самый дружественный визит в истории двусторонних отношений». После нескольких часов беседы с премьером глава Белого дома внес новые штрихи в свою инициативу по переустройству сектора Газа. Они выглядят как попытка полностью погасить конфликтный потенциал этой горячей точки.

США возьмут под свой контроль разрушенный войной анклав и займутся его «экономическим развитием», пообещал господин Трамп.

Политик, сделавший в свое время громкую карьеру девелопера, заявил, что «потенциал сектора Газа невероятен» и что этот средиземноморский район вполне может стать «Ривьерой Ближнего Востока».

О том, что Газа является «первоклассным объектом недвижимости», республиканец высказывался в беседе с господином Нетаньяху еще до своего избрания, утверждают источники The Wall Street Journal. Но идея с установлением долгосрочного контроля США была сформулирована господином Трампом только недавно — о ней знали только приближенные, утверждают официальные лица.

При этом президент США дал понять, что палестинскому населению должна быть предложена более привлекательная альтернатива, чем жизнь на изолированном участке земли. «Я не думаю, что люди должны возвращаться в Газу. Они жили как в аду»,— подчеркнул он.

Трамп подтвердил, что настаивает на переселении палестинцев в другие арабские страны, и добавил: после того как Газа станет «международным местом», там «будут жить люди со всего мира», в том числе палестинцы.

Отдельно республиканец, некогда выступавший за вывод войск США из отдаленных регионов мира, допустил при необходимости отправку в Газу американского контингента.

Господин Нетаньяху, постоянно улыбавшийся во время совместной пресс-конференции, прокомментировал предложение по переустройству Газы аккуратно. Он назвал это идеей, по которой ведутся дискуссии. «Думаю, это то, что может изменить историю. Стоит действительно следовать этому пути»,— добавил израильский премьер.

Американский и израильский лидеры не обошли на совместной пресс-конференции и тему Ирана. Они солидарны в оценке его действий, подчеркнул господин Нетаньяху. Он напомнил, что покушения, в которых просматривался «иранский след», грозили как ему, так и господину Трампу. «Мы оба привержены тому, чтобы остановить иранскую агрессию в регионе и гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие»,— отметил премьер.

Иллюстрацией того, в каком направлении будет развиваться политика Вашингтона в этом вопросе, стал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, который господин Трамп подписал за считаные часы до встречи с израильским премьером.

Распоряжение ужесточает санкции против экспорта иранской нефти, который в годы президентства Джо Байдена заметно возрос.

Особое возмущение итоги прошедших переговоров предсказуемо вызвали у «Хамаса». Официальный представитель группировки Сами Абу Зухри назвал слова президента США об американском контроле над Газой «смехотворными и абсурдными». Он пообещал: люди в Газе не допустят, чтобы эти идеи были воплощены в жизнь. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что выносить на обсуждение идею депортации палестинцев неприемлемо. По его словам, это переход к «закону джунглей».

Необычайно жестким заявлением по поводу американских инициатив отметился Эр-Рияд, от которого Белый дом, по-видимому, ожидал более мягкого подхода. «Саудовская Аравия продолжит свои неустанные усилия по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и без этого не установит дипломатических отношений с Израилем»,— заявил МИД королевства в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что «эта непоколебимая позиция не подлежит обсуждению и не предполагает компромиссов».

Более подробно свое недовольство саудовский правящий дом может выразить во время ожидающегося ближневосточного турне господина Трампа. Республиканец уже пообещал посетить не только Саудовскую Аравию и Израиль, но и Газу.

Идея с застройкой анклава может серьезно поляризовать Ближний Восток. В разговоре с CNN один из арабских чиновников заявил: 1,8 млн человек, проживающих в Газе, просто «откажутся уходить». «В этих обстоятельствах Саудовская Аравия вряд ли будет стремиться к миру, а другие страны могут пересмотреть свои обязательства по "соглашениям Авраама" (серия сделок о восстановлении отношений между странами арабского мира и Израилем.— "Ъ")»,— допустил он.

А ведь именно «договор Авраама» господин Трамп представлял как одно из своих основных достижений на ближневосточном направлении.

Нил Кербелов