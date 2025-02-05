Президент Колумбии связал запрет на кокаин с дискриминацией Латинской Америки

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что кокаин запрещен, потому что он производится в Латинской Америке, «а не потому, что он хуже виски». По его словам, если бы кокаин был легализован во всем мире, то его можно было бы продать как вино. Вырученные деньги могли бы использовать «для того, чтобы дети не употребляли вино, алкоголь и не курили, как это происходит сегодня», убежден господин Петро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / Reuters Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / Reuters

Противоречивое заявление президент Колумбии сделал на заседании Совета министров. Он сказал, что сейчас популярность приобретают вейпы. Они, по его мнению, хуже сигарет, но все равно «выходят на первый план, потому что они легальны». «То, что попало в Соединенные Штаты, а именно фентанил, убивает их. А в Колумбии этого не производят»,— настаивает он (цитата по газете Semana).

В 2021 году ООН сообщала, что площадь посевов коки в Колумбии выросла на 43%, до 204 тыс. га, и предполагаемое производство кокаина достигло исторического максимума в 1,4 тыс. тонн.

Колумбия остается крупнейшим в мире производителем кокаина. Как писал Foreign Policy, во многих отдаленных районах колумбийцы считают коку «единственной коммерчески жизнеспособной культурой». По состоянию на 2022 год ее выращиванием занимались около 120 тыс. семей. Выступая на сессии Генассамблеи ООН в том же году, Густаво Петро призвал легализовать кокаин по всему миру. «Что приносит больший вред людям? Кокаин или выбросы от сжигания углеводородов, в том числе нефти?» — спросил тогда он.