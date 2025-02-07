Роскомнадзор раскрыл, сколько уведомлений об утечках данных получил в 2024 году

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 200 уведомлений об утечках персональных данных в 2024 году. 380 сообщений об утечках поступило в ведомство в 2023-м году, рассказали «Ъ» в РКН.

«Оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор»,— напомнили в ведомстве. Заниматься этим обязывает закон №152-ФЗ.

Наибольшее количество незаконных доступов к персональной информации за прошлый год зафиксировано у компаний, которые работают в сфере торговли и оказания услуг. В 2023-м лидерами в этом стали компании, работающие в сферах страхования, медицинских услуг, торговли и образования, рассказали в РКН.

В прошлом году президент подписал законы об ужесточении ответственности за утечку персональных данных. Один из них устанавливает штрафы в зависимости от объема утечки информации — максимальное наказание для юридических лиц составляет 15 млн руб. Вторым законом вводится уголовная ответственность за незаконное использование персональных данных. За это злоумышленнику могут назначить принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.

В январе «Ъ» узнал, что базы данных с персональной информацией о россиянах подешевели. Это связано с тем, что утечки стали происходить чаще. При этом, по прогнозам экспертов, ситуация с утечками данных ухудшится, в том числе из-за роста количества самих хакеров.

Как бизнес адаптируется к хакерским атакам, несмотря на их постоянный рост — в материале «Киберзащитная реакция».

Татьяна Исакова