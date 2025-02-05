Порог трезвости

Выступая на годовой коллегии Следственного комитета России (СКР), его председатель Александр Бастрыкин сообщил, что следствие рассчитывает получить возможность самостоятельно блокировать банковские счета, добиваться конфискации активов мошенников и растратчиков, повысить возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года, а порог ответственности за наркобизнес, наоборот, снизить с 16 до 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В последнее время журналисты не часто попадали на расширенные коллегии комитета, поэтому сразу бросилось в глаза, насколько представительным стало данное мероприятие. Вместе с главой СКР на него приехали директора ФСБ и Росгвардии Александр Бортников и Виктор Золотов, главы МВД и Росфинмониторинга Владимир Колокольцев и Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, помощник президента Николай Патрушев и многие другие.

Возможно, учитывая столь влиятельное присутствие, генерал юстиции России Бастрыкин не только приводил впечатляющие результаты работы СКР, но и продвигал законодательные инициативы комитета.

Сразу выяснилось, что даже в условиях «масштабных внешних угроз» и «попыток подрыва суверенитета» следователями СКР были закончены и направлены (почему-то без упоминания утверждавшей обвинения прокуратуры) в суды 94 213 уголовных дел в отношении почти 104 тыс. обвиняемых. 11,5 тыс. дел — о совершении преступлений коррупционной направленности, в основном получении взяток. За прошлый год была расследована также 21 тыс. дел об экономических преступлениях; раскрыто почти 10 тыс. убийств и нанесений тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.

Отдельно господин Бастрыкин подчеркнул, что ведомством в 2024 году в ходе предварительного следствия был возмещен ущерб на сумму более 121 млрд руб., а активы обвиняемых на 135 млрд, арестованные по ходатайствам следователей, еще дожидаются конфискации.

На особом контроле у председателя Бастрыкина оказались преступления, совершенные ВСУ и «киевским режимом» в целом. По его словам, с 2014 года ведомством возбуждено более 6 тыс. уголовных дел в отношении 1,5 тыс. представителей руководства Украины, силовых структур, членов радикальных националистических объединений. В рамках расследования этих дел установлен размер ущерба, причиненного в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, который превысил 500 млрд руб.

Сейчас завершено расследование 405 уголовных дел по обвинению 548 военнослужащих ВСУ, нацформирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Почти 500 военнослужащих ВСУ и участников других формирований осуждены за убийства мирных жителей и жестокое обращение с населением. 61 из них получил пожизненные сроки. Уголовные дела в отношении 86 иностранных наемников переданы в суды, а в отношении 845 ведется следствие.

Все эти дела, подчеркнул господин Бастрыкин, были раскрыты благодаря взаимодействию комитета с другими структурами, руководители которых и участвовали в коллегии.

При этом результаты работы следствия могли быть еще более впечатляющими, но для этого, считает руководство комитета, надо решить целый ряд законодательных проблем.

Так, отметил господин Бастрыкин, СКР предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) нормой, согласно которой следователь «для производства необходимых следственных действий» может приостанавливать операции на срок до десяти суток по банковским счетам, которые используются в преступных целях. Сейчас для этого следователь должен добиться в суде ареста таких активов. Председатель комитета рассчитывает, чтобы в качестве дополнительного наказания по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159 УК) и растрате (ст. 160 УК) была предусмотрена конфискация имущества. Обращаться в доход государства должна и цифровая валюта, которую в УК и УПК комитет предлагает считать имуществом. Пока существует длительный и сложный процесс ареста крипты, который не всегда оказывается эффективным для ее сохранности.

Целый ряд новелл в законодательство СКР рассчитывает внести и для противодействия преступности среди молодых людей. «Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста»,— сообщил, в частности, господин Бастрыкин. Отметим, что такое же ограничение действует, например, в США. Заодно он предложил рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога с 16 до 14 лет для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков. По словам господина Бастрыкина, это позволит противодействовать вовлечению подростков, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в наркобизнес.

Николай Сергеев