Помощь ушла откуда не ждали

Агентство США по международному развитию (USAID), созданное еще президентом Джоном Кеннеди и являвшееся символом «мягкой силы» Соединенных Штатов во всем мире, больше не будет существовать как независимое ведомство. После череды нападок со стороны новой администрации, остро критиковавшей агентство за разбазаривание средств американских налогоплательщиков, USAID официально передали под начало Госдепартамента. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно отчету Конгресса США, бюджет USAID в 2023 финансовом году составлял $43,4 млрд, в его программах участвовало около 130 государств. По решению новой администрации США финансирование и число программ будут серьезно урезаны

Фото: J. David Ake / Getty Images Согласно отчету Конгресса США, бюджет USAID в 2023 финансовом году составлял $43,4 млрд, в его программах участвовало около 130 государств. По решению новой администрации США финансирование и число программ будут серьезно урезаны

Фото: J. David Ake / Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио стал с нынешнего понедельника еще и исполнительным директором USAID. Таким образом, давно циркулирующие слухи о скором закрытии этого ведомства или поглощении его Госдепом стали реальностью. «В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности его администратора»,— сообщил Госдеп в своем пресс-релизе.

В тот же день господин Рубио сообщил в письме законодателям, что делегировал полномочия по руководству структурой Питу Марокко. Этот человек работал в USAID в первый президентский срок Дональда Трампа, а ныне возглавляет отдел Госдепа по оказанию иностранной помощи. И, по данным CNN, именно он разработал недавнюю директиву о заморозке почти всей помощи США зарубежным организациям. Теперь же в круг полномочий господина Марокко будет входить «процесс участия в обзоре и оптимальной реорганизации деятельности USAID для максимизации эффективности и при проведении операций в соответствии с национальными интересами», заявил Марко Рубио.

Отметим, что значимую роль в нынешней незавидной судьбе USAID сыграл и ближайший соратник Трампа Илон Маск, назначенный главой департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Именно вверенному ему ведомству (совместно с Госдепом) был поручен анализ работы агентства.

В минувшую пятницу сотрудники Госдепа и представители DOGE нагрянули в офис USAID в здании имени Рональда Рейгана в центре Вашингтона, потребовав у охраны немедленного доступа в каждый кабинет агентства. После долгих препирательств доступ был получен, а уже в воскресенье сотрудники агентства проснулись без доступа к внутренним системам, включая электронную почту и учетные записи в Google Chat.

К полуночи воскресенья сотрудники USAID получили электронное письмо (оно оказалось в распоряжении The Hill) с уведомлением о том, что их штаб-квартира в здании Рональда Рейгана будет закрыта уже в понедельник и им предстоит работать удаленно.

«Провели выходные, разнося USAID в пух и прах. Могли бы пойти на несколько отличных вечеринок. Но вместо того сделали это»,— отчитался о проделанной работе Илон Маск. И не преминул в очередной раз обрушиться на агентство с уничтожающей критикой: «USAID — это не червивое яблоко, а клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого… Это не подлежит реформе».

Миллиардера поддержала и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, «то, что вы видите, когда посмотрите на USAID… на траты и злоупотребления, которые творились в USAID» стало ярким свидетельством того, что «здравый смысл был утерян».

И тут же демонстративно зачитала «некоторые из безумных приоритетов, на которые эта организация тратит деньги»: «$1,5 млн для продвижения равенства и инклюзивности на рабочих местах в Сербии, $70 тыс. на постановку мюзикла про равенство и инклюзивность в Ирландии, $47 тыс на трансгендерную оперу в Колумбии, $32 тыс. на трансгендерный комикс в Перу».

«Не знаю, как вы, но, как американский налогоплательщик, я не хочу, чтобы мои доллары шли на эту ерунду. И я знаю, что американский народ тоже этого не хочет, и именно это Илону Маску поручил президент Трамп, чтобы избавиться от мошенничества, растрат и злоупотребления в нашем федеральном правительстве»,— поучительно резюмировала Кэролайн Левитт.

Не удержался от критики USAID и тот, кого назначили главным по исправлению ситуации. В интервью FoxNews Марко Рубио признал, что в агентстве «происходят вещи, в финансировании которых мы не должны участвовать или по которым у нас есть много вопросов, они совершенно нежелательны, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как предпринять радикальные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль». Но все же несколько сгладил углы, подчеркнув, что от всех программ международной помощи в его ведомстве избавляться не собираются.

Меж тем в стане демократов решение Дональда Трампа по USAID восприняли резко отрицательно. Еще 2 февраля группа высокопоставленных демократов в сенатском комитете по иностранным делам направила Марко Рубио письмо с выражением «глубокой обеспокоенности» действиями администрации против организации. А днем позже сенатор Крис Ван Холлен сообщил, что он и его коллеги-демократы из Сената и Палаты представителей намерены подать иск, дабы помешать администрации Дональда Трампа уничтожить USAID.

Как указали законодатели, решать судьбу агентства можно только через Конгресс. Впрочем, Дональд Трамп моментально парировал это утверждение, сказав, что полномочий у него достаточно, поскольку агентство было создано указом президента.