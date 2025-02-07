Девелопер пошел по магазинам

ГК ФСК Владимира Воронина стала владельцем торгового центра «Первомайский» на востоке Москвы, сумма сделки могла превысить 7 млрд руб. Речь об устаревшем объекте, который может быть снесен для строительства жилого комплекса, площадью до 150 тыс. кв. м. Инвестиции в подобный проект в случае его реализации составят 10–11 млрд руб., а выручка от продажи квартир в нем оценивается в 28–30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Структура ГК ФСК Владимира Воронина ООО «ФСК Девелопмент» 5 февраля получила 100% в ООО «ТЦ "Первомайский"», следует из данных СПАРК. На балансе этой компании 39 тыс. кв. м в одноименном торговом центре на 9-й Парковой улице на востоке Москвы и земельный участок под ним площадью 4,1 га. Общая площадь этого объекта, согласно Росреестру,— 42 тыс. кв. м. В ГК ФСК отказались от комментариев.

Ранее ООО «ТЦ "Первомайский"» контролировало ООО «Лукас», следует из СПАРК. Учредителями этой компании выступали Елена Вартеванян (ее доля составляла 83,3%) и Сергей Лавренко (16,7%). До 2023 года 83,3% в ООО «Лукас» владел Павел Шабалов. Долю он получил в 2021 году от основателя компании «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) Ивана Шабалова. Компанию Forbes в 2013 году называл одним из крупных поставщиков труб «Газпрома». Источник “Ъ” на рынке недвижимости знает, что конечным бенефициаром «Первомайского» до последнего времени оставался сам Иван Шабалов. В ООО «Лукас» “Ъ” не ответили, связаться с самим бизнесменом не удалось.

ГК ФСК специализируется на строительстве жилья, работая в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калуге и других городах. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства группы — 1,8 млн кв. м. Выручка ФСК в 2024 году выросла на 20%, до 292,8 млрд руб.

За торгцентр «Первомайский» девелопер мог заплатить 5,8–7,8 млрд руб., считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов дает схожую оценку — 6 млрд руб. Он не исключает, что ФСК продолжит управлять активом, напоминая, что в портфеле группы уже оказывалась коммерческая недвижимость.

В 2021 году застройщик приобрел торгцентр «Вива!» в Северном Бутово (30 тыс. кв. м) за 917 млн руб., продав его в 2023 году. Сейчас на балансе ФСК торгцентр «Мари» (135 тыс. кв. м) на юго-востоке Москвы.

Управляющий партнер Retex Полина Жилкина сомневается, что «Первомайский» был куплен для получения арендного дохода. Она напоминает, что речь идет об устаревшем объекте в конкурентном окружении: по соседству «Место встречи София», и неподалеку — комплекс «Щелковский». За несколько лет вокруг появилось много новых и качественных проектов и торговый центр неликвиден, поясняет эксперт.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что на месте «Первомайского» можно построить жилой комплекс с коммерческой и общественной инфраструктурой. По оценке партнера Ricci | M&A Петра Виноградова, речь может идти о 120–125 тыс. кв. м жилья, которые потребуют вложения 10–11 млрд руб. Выручка от продажи квартир в таком проекте составит 28–30 млрд руб., подсчитал он.

Хотя сейчас девелоперы сталкиваются со сложностями при реализации жилых проектов. Так, гендиректор «ФСК Девелопмент» Дмитрий Трубников в середине января заявлял о планах перенести вывод в продажу более 40 жилых корпусов (около 1,5 млн кв. м) с 2025 на 2026 год в связи «с рыночной ситуацией». Это стало реакцией на снижение спроса. По данным столичного управления Росреестра, в 2024 году продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились на 25% год к году, до 87,1 тыс. сделок. В целом по России количество заключенных договоров долевого участия сократилось на 22% год к году, до 26,7 млн кв. м, следует из данных «Наш.Дом.РФ».

Дарья Андрианова