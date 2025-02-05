Российская премьер-лига опустилась под миллиард
За три года действия санкций ее стоимость снизилась на 20 процентов
За три года действия международных санкций в отношении отечественного клубного футбола он, приобретя некоторые привлекательные черты, заметно подешевел, а стоимость самого заметного его звена — Российской премьер-лиги — снизилась более чем на 20%, упав ниже отметки €1 млрд.
Фото: ФК «Зенит» / ТАСС
Закрытие в начале нынешней недели зимнего трансферного окна в ведущих европейских лигах — это в том числе хороший повод вспомнить о том, что отечественный футбол очутился в числе отраслей, наиболее остро почувствовавших на себе действие международных санкций, введенных после начала специальной военной операции. Пакеты санкционных мер, не отмененных до сих пор, приняли обе головные футбольные структуры — и Международная федерация футбола (FIFA), и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Они коснулись всех без исключения ниш. Из-за санкций были отстранены от международных соревнований все сборные страны, а сборная главная — национальная — не смогла закончить отбор к чемпионату мира 2022 года, пропустила квалификацию к чемпионату Европы 2024-го и точно не примет участие в мировом первенстве в следующем году. В течение всего этого периода она проводит исключительно товарищеские матчи, а большинство ее соперников не относятся хотя бы к крепким футбольным середнякам. Клубы же остались без еврокубковых турниров, выступления в которых раньше привлекали повышенное внимание.
Математически измерить эффект от санкций довольно сложно. Но по крайней мере в случае с наиболее заметным элементом российского футбольного ландшафта это возможно. Речь о Российской премьер-лиге (РПЛ), объединяющей 16 клубов высшего дивизиона.
Основным и первым по доступности показателем мощи чемпионата является его стоимость, формирующаяся сложением стоимости заявок выступающих в нем команд. Их регулярно оценивает Transfermarkt, данные которого обычно не слишком расходятся с ценой реальных трансферных сделок. Когда-то, в период финансового расцвета в середине прошлого десятилетия, стоимость РПЛ была не так уж далека от стоимости некоторых флагманских лиг, то есть тех, что входят в «большую европейскую пятерку» из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Потом она просела, но в феврале 2022 года, перед введением санкций, по крайней мере еще была вполне сопоставима со стоимостью чемпионатов, которые располагались в таблице коэффициентов UEFA (Россия была в ней в хвосте первой десятки) сразу за пятью лидерами. Эта стоимость составляла €1128,31 млн. Между тем за три года, по версии Transfermarkt, она упала на 21,3%, опустившись ниже миллиардной отметки — до €895 млн.
Правда, надо учитывать, что, в отличие от той же «большой пятерки», в российском футболе зимнее трансферное окно закроется позже — 20 февраля. И есть несколько сделок, находящихся, по мнению различных источников, на стадии завершения, включая крупные по его меркам, с клубами РПЛ в роли покупателей. Но существенных изменений в общую картину они в любом случае не внесут. А в этой картине Россия уже не выглядит финансовым конкурентом даже странам, располагающимся в клубной иерархии за «большой пятеркой».Скажем, стоимость высшего дивизиона чемпионата Нидерландов, российского соседа в таблице коэффициентов UEFA и денежном рейтинге в феврале 2022 года, уже втрое выше — €2,59 млрд.
Причем снижение коснулось всех без исключения страт — и легионеров, и российских игроков, и грандов, и клубов, о медалях не мечтающих (см. справку). Показательно, что в 2022 году в РПЛ было сразу шесть команд, стоимость заявок которых превышала €100 млн, а у «Зенита» она вообще зашкаливала за €200 млн. Теперь таких лишь две — те же петербуржцы плюс «Спартак». Для сравнения: «Ипсвич», дешевле которого в английском высшем дивизионе клуба нет, оценивается в €274,5 млн. А в остальных четырех лигах «большой пятерки» в общей сложности лишь 25 команд стоимостью ниже €100 млн.
Причины, вызвавшие тренд, очевидны. Из-за недоступности еврокубков российские клубы потеряли часть доходов и стимулы усиливаться под международные турниры. Недоступными — или труднодоступными — для них оказались некоторые рынки, прежде всего западноевропейский. Впрочем, точно так же очевидно, что функционеры, настаивая, как во время прошедшей в воскресенье конференции Российского футбольного союза, на том, что отечественный футбол адаптировался к санкциям, явно не сильно преувеличивают. Во всяком случае, ряд позитивных черт, которые он приобрел за эти три года, возможно во многом как раз благодаря новым условиям существования, бросаются в глаза. Это и появление интересных соревновательных форматов вроде реформированного Кубка России, довольно быстро обретших популярность, и более активная, чем раньше, интеграция в клубные заявки молодых игроков, и рост градуса конкуренции в чемпионате, в котором стало чуть сложнее получить значительное преимущество над оппонентами благодаря инвестициям в новичков.
Крупнейшие трансферы «зимнего окна» 2025 года
Игрок Откуда Куда Сумма (€)
1. Джон Дюран «Астон Вилла» «Ан-Наср» 77 млн
2. Омар Мармуш «Айнтрахт» «Манчестер Сити» 75 млн
3. Хвича Кварацхелия «Наполи» ПСЖ 70 млн
4. Нико Гонсалес «Порту» «Манчестер Сити» 60 млн
5. Хави Симонс ПСЖ «Лейпциг» 50 млн
6. Галену «Порту» «Аль-Ахли» 50 млн
7. Абдукодир Хусанов «Ланс» «Манчестер Сити» 40 млн
8. Витор Рейс «Палмейрас» «Манчестер Сити» 37 млн
9. Луис Энрике «Ботафого» «Зенит» 33 млн
10. Сантьяго Хименес «Фейенорд» «Милан» 32 млн
Источник: Transfermarkt.