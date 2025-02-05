Российская премьер-лига опустилась под миллиард

За три года действия международных санкций в отношении отечественного клубного футбола он, приобретя некоторые привлекательные черты, заметно подешевел, а стоимость самого заметного его звена — Российской премьер-лиги — снизилась более чем на 20%, упав ниже отметки €1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Закрытие в начале нынешней недели зимнего трансферного окна в ведущих европейских лигах — это в том числе хороший повод вспомнить о том, что отечественный футбол очутился в числе отраслей, наиболее остро почувствовавших на себе действие международных санкций, введенных после начала специальной военной операции. Пакеты санкционных мер, не отмененных до сих пор, приняли обе головные футбольные структуры — и Международная федерация футбола (FIFA), и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Они коснулись всех без исключения ниш. Из-за санкций были отстранены от международных соревнований все сборные страны, а сборная главная — национальная — не смогла закончить отбор к чемпионату мира 2022 года, пропустила квалификацию к чемпионату Европы 2024-го и точно не примет участие в мировом первенстве в следующем году. В течение всего этого периода она проводит исключительно товарищеские матчи, а большинство ее соперников не относятся хотя бы к крепким футбольным середнякам. Клубы же остались без еврокубковых турниров, выступления в которых раньше привлекали повышенное внимание.

Математически измерить эффект от санкций довольно сложно. Но по крайней мере в случае с наиболее заметным элементом российского футбольного ландшафта это возможно. Речь о Российской премьер-лиге (РПЛ), объединяющей 16 клубов высшего дивизиона.

Основным и первым по доступности показателем мощи чемпионата является его стоимость, формирующаяся сложением стоимости заявок выступающих в нем команд. Их регулярно оценивает Transfermarkt, данные которого обычно не слишком расходятся с ценой реальных трансферных сделок. Когда-то, в период финансового расцвета в середине прошлого десятилетия, стоимость РПЛ была не так уж далека от стоимости некоторых флагманских лиг, то есть тех, что входят в «большую европейскую пятерку» из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Потом она просела, но в феврале 2022 года, перед введением санкций, по крайней мере еще была вполне сопоставима со стоимостью чемпионатов, которые располагались в таблице коэффициентов UEFA (Россия была в ней в хвосте первой десятки) сразу за пятью лидерами. Эта стоимость составляла €1128,31 млн. Между тем за три года, по версии Transfermarkt, она упала на 21,3%, опустившись ниже миллиардной отметки — до €895 млн.

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Правда, надо учитывать, что, в отличие от той же «большой пятерки», в российском футболе зимнее трансферное окно закроется позже — 20 февраля. И есть несколько сделок, находящихся, по мнению различных источников, на стадии завершения, включая крупные по его меркам, с клубами РПЛ в роли покупателей. Но существенных изменений в общую картину они в любом случае не внесут. А в этой картине Россия уже не выглядит финансовым конкурентом даже странам, располагающимся в клубной иерархии за «большой пятеркой».Скажем, стоимость высшего дивизиона чемпионата Нидерландов, российского соседа в таблице коэффициентов UEFA и денежном рейтинге в феврале 2022 года, уже втрое выше — €2,59 млрд.

Причем снижение коснулось всех без исключения страт — и легионеров, и российских игроков, и грандов, и клубов, о медалях не мечтающих (см. справку). Показательно, что в 2022 году в РПЛ было сразу шесть команд, стоимость заявок которых превышала €100 млн, а у «Зенита» она вообще зашкаливала за €200 млн. Теперь таких лишь две — те же петербуржцы плюс «Спартак». Для сравнения: «Ипсвич», дешевле которого в английском высшем дивизионе клуба нет, оценивается в €274,5 млн. А в остальных четырех лигах «большой пятерки» в общей сложности лишь 25 команд стоимостью ниже €100 млн.

Причины, вызвавшие тренд, очевидны. Из-за недоступности еврокубков российские клубы потеряли часть доходов и стимулы усиливаться под международные турниры. Недоступными — или труднодоступными — для них оказались некоторые рынки, прежде всего западноевропейский. Впрочем, точно так же очевидно, что функционеры, настаивая, как во время прошедшей в воскресенье конференции Российского футбольного союза, на том, что отечественный футбол адаптировался к санкциям, явно не сильно преувеличивают. Во всяком случае, ряд позитивных черт, которые он приобрел за эти три года, возможно во многом как раз благодаря новым условиям существования, бросаются в глаза. Это и появление интересных соревновательных форматов вроде реформированного Кубка России, довольно быстро обретших популярность, и более активная, чем раньше, интеграция в клубные заявки молодых игроков, и рост градуса конкуренции в чемпионате, в котором стало чуть сложнее получить значительное преимущество над оппонентами благодаря инвестициям в новичков.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков