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Деятельность «Роскосмоса», ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», ЦНИИМаша, ГКНПЦ имени Хруничева, НПО «Энергомаш»,«Главкосмоса»; скандал с появлением дыры в обшивке МКС; действия гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина; сотрудничество с США в космической сфере и поставки двигателей РД-180 или РД-181 в NASA, запуски египетского и ангольского спутников EgyptSat и AngoSat, пуски российских ракет-носителей «Протон», «Союз» и «Ангара» с космодрома Байконур — последние новости и все самое важное об освоении космоса в теме «Ъ».