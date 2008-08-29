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27 июня, четверг
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10:11
Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны
07:59
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ после восстановления полномочий России
01:21
Власти США обнаружили возможную неполадку в Boeing 737 MAX
09:59
Курентзис прокомментировал свой уход из Пермской оперы: власть ничего не поняла
08:13
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
10:35
Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана
10:33
Пенсионные резервы запретят хранить в попавших под санкции банках
09:45
На Камчатке произошло третье за двое суток землетрясение
09:33
Семьям погибших в результате крушения Ан-24 выплатят по 2 млн рублей
09:26
РБК: развлекательным каналам окажут господдержку
08:59
МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве
07:40
Высшее образование за год подорожало в среднем на 15%
07:15
В России появится сервис оценки риска по стилю вождения
07:00
Главные новости к утру 27 июня
06:38
В Нижнеангарске при аварийной посадке Ан-24 погибли два члена экипажа
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Тема
(обновлено: 27.06.2019)
Авиакатастрофы
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«Главное было — спасти пассажиров»
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7
«Экипаж самолета сделал то, что должен был»
Летчик-испытатель в эфире “Ъ FM” — о действиях команды при аварийной посадке в Шереметьево
21
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12
Два бомбардировщика упали в Татарский пролив
В море была развернута масштабная поисково-спасательная операция
Черный ящик разрезан на части
Обнаруженный бортовой самописец рухнувшего индонезийского лайнера оказался поврежденным
7
В Индонезии разбился Boeing 737
На борту самолета было 189 человек
23
МиГ-31 приземлился не там, где планировал
Причиной аварии перехватчика могла стать техническая неисправность
Boeing сдуло в реку
Установлена причина аварии лайнера «ЮТэйр» в Сочи
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия