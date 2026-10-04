В Амурской области увековечат память о погибших военных летчиках

Глава Мазановского округа Амурской области, где 29 сентября разбился военный самолет Ту-95, встретился на месте трагедии с командующим дальней авиацией России генерал- майором Сергеем Кувалдиным. Михаил Пивень выразил благодарность погибшим летчикам за спасение жителей села Красноярово, где произошло крушение. На встрече, которая состоялась 1 октября, также присутствовали командир соединения и командир полка. Об этом и планах увековечить память о летчиках глава Мазановского округа рассказал в своих социальных сетях.

«Нужно было проявить летное мастерство, чтобы на клочке земли в селе приземлить самолет. У них была маленькая высота и очень мало времени на принятие решения»,— написал Михаил Пивень.

Администрация Мазановского округа и Совет народных депутатов округа намерены направить обращение командованию дальней авиации России с просьбой представить экипаж самолета к государственным наградам. По мнению местных властей, летчики спасли село и его жителей, заплатив за это собственной жизнью. Также власти планируют увековечить память погибших на месте трагедии. «Вечная память ребятам. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Мы увековечим память о них на месте трагедии»,— отметил Михаил Пивень.

В поселке, рядом с которым расположена авиабаза, которой принадлежал разбившийся самолет, жители несут цветы к фотографиям погибшего экипажа Ту-95. На фото восемь портретов военных. Как стало известно «Ъ», в составе экипажа было не семь, как сообщалось изначально, а девять человек. Сейчас на месте крушения ведутся работы по расчистке местности.

Как сообщал «Ъ», ЧП произошло вечером 29 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что Ту-95 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Анна Яшина, Благовещенск