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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Происшествия

После крушения самодельного гирокоптера в Тверской области возбудили дело

Уголовное дело по факту крушения воздушного судна возбудили в Тверской области, сообщает региональное управление СКР. Речь идет о крушении гирокоптера в деревне Каюрово.
Дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека. «Назначены экспертизы, проводятся первоначальные следственные действия»,— сообщила пресс-служба ведомства.
Крушение аппарата произошло около 13:00 мск 1 ноября. Пилот, который, по данным РЕН ТВ, сам построил этот гирокоптер, погиб.