Угроза не прошла досмотр

Целью захвата самолета Flydubai был израильский аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на данные следствия. Инцидент на рейсе Дубай—Тель-Авив произошел 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Второй пилот, оманец Хамам аль-Хаммами, напал на командира экипажа и попытался захватить управление самолетом. Его удалось обезвредить, а борт после резкого снижения безопасно посадили в Саудовской Аравии. На допросе аль-Хаммами признался, что несколько месяцев готовил атаку, рассказал корреспондент Ynet:

«Расследование показало, что второй пилот с гражданством Омана выбрал Израиль целью теракта еще до того, как устроился во Flydubai. Альтернативным объектом для атаки якобы была американская военная база в Иордании. Хамам аль-Хаммами признался, что пытался устроиться на работу во все авиакомпании, которые выполняют рейсы в Тель-Авив. Израильские чиновники заявили, что пилот после захвата самолета собирался направить его на аэропорт Бен-Гурион, что привело бы к массовым жертвам.

При этом он начал операцию после того, как лайнер вошел в воздушное пространство Иордании. Аль-Хаммами планировал продолжить полет в сторону Израиля, инсценировать обычную посадку в аэропорту и лишь в последний момент совершить теракт. Расследование также установило, что пилот из Омана мог осуществить свой план еще в июле 2026-го, однако тогда на рейсе находился член экипажа, с которым пилот якобы дружил.

Он решил пощадить этого человека и дождаться другой возможности».

По данным CNN, до этого аль-Хаммами работал в Oman Air. Однако в 2025 году из-за подозрений в экстремистских взглядах его отстранили от полетов и перевели на административную должность. А Flydubai при найме не запрашивала личное дело аль-Хаммами у прошлого работодателя, пишет Wall Street Journal. Также у СМИ возникли вопросы к израильской системе безопасности.

По данным Politico, власти Арабских Эмиратов заранее передали Иерусалиму список пассажиров и членов экипажа рейса, однако аль-Хаммами не вызвал подозрений у спецслужб. При этом речь шла о гражданине Омана — страны, у которой нет дипломатических отношений с Израилем. Вероятно, решающую роль здесь сыграл авторитет авиакомпании, полагает бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов:

«Подготовка пилотов — очень длительная и дорогостоящая процедура. Командиры корабля проходят тщательный отбор во всех компаниях, в том числе делают психологические тестирования. То же самое происходит при переходе из одной авиакомпании в другую, потому что, естественно, никто не хочет кота в мешке получить. Пилоты проверяются всю жизнь. Они вынуждены проходить очень тщательный медицинский контроль регулярно. Те, у кого есть небольшие отклонения, делают это раз в полгода, даже и раз в три месяца. Все остальные — раз в год.

В авиакомпаниях не должно быть запретов для пилотов по перемещению между странами — они летают по всему миру.

А отслеживать каждую страну и каждый рейс, наверное, неправильно».

Как выяснила газета The Telegraph, аль-Хаммами прошел трехлетнее обучение по управлению в авиационной отрасли в дистанционном формате. Он получил диплом в 2023 году в Великобритании. При этом пилотной подготовкой аль-Хаммами не занимался, а необходимые профессиональные проверки проходил отдельно.

Ульяна Горелова