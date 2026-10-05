МИД России осудил попытку теракта на рейсе Flydubai

Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai, который 30 сентября выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив, сообщила пресс-служба МИДа.

Так в ведомстве прокомментировали заявление Генпрокуратуры ОАЭ, которая квалифицировала инцидент на борту как попытку теракта со стороны второго пилота самолета Хамама аль-Хаммами. По данным эмиратских властей, он напал на капитана, попытался перехватить управление и, предположительно, спровоцировать авиакатастрофу. Его обезвредили, а после посадки задержали.

«В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить»,— сообщила пресс-служба российского МИДа. Ведомство выразило надежду на проведение объективного расследования.

Нападавший имеет гражданство Омана. В Flydubai он работает меньше года. Из предыдущей компании, где он проработал несколько лет, его уволили из-за экстремистских взглядов. Сам Хамам Аль-Хаммами на допросе рассказал, что собирался направить самолет в израильский аэропорт Бен-Гуриона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коллективная игра против топорной работы».