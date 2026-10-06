CBS News: Израиль был готов сбить захваченный пассажирский самолет FlyDubai
Израильские военные допускали удар по самолету FlyDubai, когда тот приближался к границе Израиля, стремительно теряя высоту. Военные исходили из того, что крушение воздушного судна со 150 гражданами Израиля на борту — меньшая катастрофа, чем если бы угнанный террористом самолет врезался в аэропорт Бен-Гурион или небоскребы в Тель-Авиве. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные израильские источники.
Собеседники телеканала рассказали, что у Израиля существует протокол действий в ситуациях, подобных терактам 11 сентября 2001 года в США. Когда самолет FlyDubai начал резко терять высоту, израильские военные попытались связаться с пилотами, но им никто не ответил. Тогда было закрыто воздушное пространство страны и подняты в воздух истребители с приказом уничтожить самолет, если он приблизится к границе. Приказ был отозван, когда самолет, в котором к этому моменту взяли на себя управление сменные пилоты, развернулся в сторону Саудовской Аравии.
Как заявили источники CBS News, если бы этого не произошло, самолеты ВВС Израиля должны были с близкого расстояния оценить обстановку в кабине пилотов и в салоне самолета. Согласно протоколу, если факт захвата воздушного судна террористами установлен, а захватчики не объявляют своих требований, министр обороны связывается с премьер-министром Израиля. Только он может окончательно подтвердить приказ об уничтожении самолета в такой ситуации.
Ключевой для оценки угрозы стала версия о возможном теракте по сценарию 11 сентября 2001 года. Израильские чиновники заявили, что после захвата самолета пилот мог направить его на аэропорт Бен-Гурион, что создавало риск массовых жертв. На этом фоне премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели экстренные консультации.
После инцидента власти перешли к практическому пересмотру мер безопасности: Израиль ужесточил проверку личности всех пилотов, выполняющих рейсы в страну, а Министерство транспорта временно приостановило регулярные полеты Flydubai в Тель-Авив для переоценки рисков. Параллельно «Шабак» заявил, что ранее предупреждал об угрозах, связанных с рейсами из ОАЭ, но его предупреждения не были учтены, что привело к спору о распределении ответственности.